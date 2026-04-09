ASUS ROG Zephyrus G14 e G16 2026: specifiche e prezzi dei nuovi laptop gaming

Le novità riguardano sia le prestazioni sia il design, con un'attenzione particolare alla portabilità e alla qualità del display. I due modelli introducono inoltre funzionalità legate all'elaborazione locale dell'intelligenza artificiale, ormai sempre più centrali nei flussi di lavoro.

ASUS amplia la gamma di portatili gaming con la nuova generazione dei modelli ROG Zephyrus G14 e ROG Zephyrus G16 , aggiornati con piattaforme hardware di ultima generazione. I dispositivi si rivolgono a un pubblico che include giocatori, creativi e professionisti in mobilità.

ASUS ROG Zephyrus G14 e G16 2026: specifiche e prezzi

Entrambi i portatili possono essere configurati con processori Intel Core Ultra 9 386H, basati su un'architettura modulare pensata per adattarsi a diversi livelli di carico. In alternativa, il G14 integra anche soluzioni AMD Ryzen AI di nuova generazione, con capacità dedicate alla gestione di modelli di IA in locale.

La componente grafica rappresenta uno degli aggiornamenti più rilevanti. Il G14 può arrivare fino a una NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, mentre il G16 spinge fino alla NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Le nuove GPU, basate su architettura Blackwell, supportano tecnologie come DLSS 4 e Frame Generation, pensate per migliorare fluidità e qualità visiva nei giochi più recenti.

Sul fronte dell'intelligenza artificiale, i nuovi Zephyrus offrono fino a 50 TOPS di potenza NPU. Questo consente l'esecuzione di modelli direttamente sul dispositivo, senza dipendere dal cloud, con vantaggi in termini di latenza e gestione dei dati. I sistemi risultano inoltre compatibili con la certificazione Copilot+ PC.

Il design punta su chassis in alluminio lavorato CNC, con un peso che parte da circa 1,5 kg per il G14 e poco meno di 2 kg per il G16. Nonostante le dimensioni contenute, ASUS ha aggiornato il sistema di raffreddamento con soluzioni che migliorano il flusso d'aria e riducono la rumorosità anche sotto carico.

Dal punto di vista della connettività, i due modelli includono porte USB-C con supporto a DisplayPort e ricarica fino a 100 W, oltre a USB-A, HDMI 2.1 e lettori di schede. Le versioni con chip AMD supportano USB4, mentre quelle Intel integrano Thunderbolt 4. Non mancano Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, elementi ormai centrali per postazioni mobili avanzate.

I display rappresentano un altro punto chiave. I pannelli OLED ROG Nebula HDR offrono risoluzioni fino a 3K a 120 Hz sul G14 e 2.5K a 240 Hz sul G16, con tempi di risposta di 0,2 ms. La luminosità di picco raggiunge i 1.100 nit, con copertura completa dello spazio colore DCI-P3 e supporto agli standard HDR più avanzati, caratteristiche rilevanti anche per chi lavora con contenuti visivi.

Il G14 è già disponibile a partire da 2.499 €, mentre il G16 arriverà nel corso di aprile con un prezzo iniziale di 3.099 €.