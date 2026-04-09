Il televisore TCL QLED 4K da 55" è su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di un televisore QLED 4K ma non vuoi spendere troppo, il modello TCL da 55" è su Amazon a soli 399 € (ieri era disponibile a 515 €). Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Dolby Vision e Atmos, Motion Clarity Pro 144Hz e altre caratteristiche
Grazie alla tecnologia QLED, questo televisore offre colori vividi e una qualità delle immagini realistica, con un contrasto sorprendente. A contribuire è il 4K HDRP Pro combinato con Quantum Dot, per offrire dettagli ancora più raffinati, insieme al pannello HVA per un consumo energetico inferiore e un contrasto elevato. Il processore AiPQTM Pro, con l'algoritmo AiPQ, elabora i contenuti con una qualità 4K stabile ed elevata.
La frequenza di aggiornamento è a 144 Hz, quindi potrai goderti gameplay sempre fluidi in qualsiasi circostanza. Nel complesso si tratta di un prodotto valido, che si tratti di godersi film, serie TV, programmi di ogni genere o videogiochi. Si tratta comunque di un televisore di fascia media, quindi chi ha esigenze particolarmente elevate dovrebbe optare per altre soluzioni.