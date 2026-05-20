Disponibile Phonopolis, la nuova opera distopica di Amanita Design

In Phonopolis, la vita dei cittadini è scandita e governata da una rete di altoparlanti, attraverso i quali un Leader autoritario impartisce i suoi ordini. L'obiettivo del regime è l'attuazione di un progetto che prevede l'uso del "Tono assoluto", un suono concepito per privare definitivamente gli abitanti della loro umanità. Il giocatore veste i panni di Felix, un giovane spazzino che, rendendosi conto della minaccia, cercherà di ostacolare il piano del Leader.

Un mondo distopico

Secondo gli sviluppatori, la storia affronta temi complessi come la manipolazione sociale e la soppressione dell'individualismo, dichiaratamente ispirati alle opere di autori come George Orwell e Karel Čapek.

Uno dei momenti di Phonopolis

Dal punto di vista del gameplay, Phonopolis si struttura come un'avventura a enigmi. Felix possiede la capacità di ignorare gli ordini trasmessi in filodiffusione, permettendo al giocatore di sfruttare gli altoparlanti a proprio vantaggio per manipolare gli altri personaggi e risolvere i rompicapi. L'ambiente è fortemente interattivo: essendo il mondo di gioco letteralmente fatto di carta, è possibile alterare i livelli spostando pareti, manovrando macchinari o strappando tende di cartone per aprirsi nuovi passaggi.

Sul fronte tecnico e artistico, il titolo si distingue per un'estetica artigianale. Ogni elemento visivo, dagli edifici agli effetti visivi come fumo e fiamme, è stato dipinto a mano su carta e successivamente digitalizzato in un ambiente 3D. La direzione artistica trae ispirazione dalle correnti delle avanguardie storiche del periodo tra le due guerre, in particolare il costruttivismo, il futurismo e il suprematismo, richiamando l'estetica della propaganda dell'epoca.

Infine, il comparto sonoro è stato affidato a Tomáš Dvořák, in arte Floex, storico collaboratore di Amanita Design e già autore delle musiche di Machinarium e Samorost 3.

Visto che siamo qua, diamo uno sguardo ai requisiti di sistema:

Minimi:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo *: Windows 7 (64-bit) or better

Windows 7 (64-bit) or better Processore: 2 GHz Intel i5 or better

2 GHz Intel i5 or better Memoria: 4 GB di RAM

4 GB di RAM Scheda video: DirectX 11 compatible GPU

DirectX 11 compatible GPU DirectX: Versione 11

Versione 11 Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Consigliati:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

A questo punto non vi resta che andare su Steam per acquistarlo o fare le vostre valutazioni.