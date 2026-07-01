OnePlus verso l’addio? Il sito ufficiale invita all'acquisto di prodotti OPPO

La novità è stata individuata sul portale tedesco del marchio e arriva dopo mesi di voci riguardanti una possibile riorganizzazione delle attività internazionali. Sebbene non vi sia alcun annuncio ufficiale sulla scomparsa del brand, il messaggio pubblicato sul sito ha attirato l'attenzione degli osservatori del settore.

Da tempo circolano indiscrezioni su un progressivo ridimensionamento del ruolo di OnePlus all'interno del gruppo OPPO, ma un recente cambiamento osservato in Europa potrebbe rappresentare uno dei segnali più evidenti di questa strategia. In alcuni mercati europei, infatti, il produttore ha modificato il proprio sito ufficiale , suggerendo ai clienti di prendere in considerazione i dispositivi OPPO anziché anticipare il lancio di nuovi prodotti OnePlus.

OnePlus punta su OPPO come alternativa per gli utenti europei

Secondo quanto riportato da Cachys Blog e rilanciato da WinFuture, la pagina invita gli utenti che cercano "l'esperienza di cui si fidano" a scoprire l'ecosistema OPPO, sottolineando caratteristiche come prestazioni, velocità e compatibilità con i dispositivi OnePlus già in uso. I collegamenti presenti rimandano direttamente al sito di OPPO, dove vengono proposti smartphone, tablet, auricolari e pieghevoli dell'azienda.

Il nuovo OPPO Find X9 Ultra

L'aspetto più significativo è rappresentato dalla comunicazione adottata. Invece di promuovere futuri smartphone OnePlus o anticipare nuovi prodotti, il messaggio presenta OPPO come naturale evoluzione per chi desidera sostituire il proprio dispositivo. Viene inoltre evidenziata la continuità tra hardware e software dei due marchi, facendo leva sulla compatibilità con l'ecosistema esistente.

Le indiscrezioni emerse negli ultimi mesi descrivono un progressivo ridimensionamento della presenza internazionale di OnePlus. Tra le misure citate figurano una riduzione del personale in alcuni mercati, una strategia commerciale più selettiva e un maggiore ricorso alle infrastrutture di OPPO. Del resto, le due aziende condividono già da tempo ricerca e sviluppo, catena di fornitura e parte dello sviluppo software.

Anche i rispettivi sistemi operativi hanno seguito un percorso di convergenza. Negli ultimi anni OxygenOS e ColorOS sono diventati sempre più simili, contribuendo a rendere meno marcata la distinzione tra i due ecosistemi. Questa evoluzione ha alimentato le ipotesi secondo cui OnePlus potrebbe assumere un ruolo sempre più integrato all'interno della strategia globale di OPPO.

Per il momento il cambiamento sembra limitato ad alcuni Paesi europei. In Germania, dove OPPO dispone già di una rete commerciale consolidata, il passaggio risulta relativamente semplice. La situazione è diversa negli Stati Uniti, dove OPPO non commercializza ufficialmente i propri smartphone e OnePlus continua quindi a rappresentare il principale riferimento del gruppo. Saranno i prossimi mesi a chiarire se questa iniziativa resterà circoscritta ad alcuni mercati oppure anticiperà un'evoluzione più ampia della presenza internazionale del marchio. Intanto qui la recensione di OPPO Reno16 Pro, lo smartphone Android compatto con un prezzo un po' più alto del solito.