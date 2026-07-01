PS5 Slim Digital cala di prezzo con questo codice sconto dedicato: sfruttalo e risparmia su AliExpress

PlayStation 5 Slim Digital Edition è una versione più compatta della console Sony, progettata per offrire le stesse prestazioni principali della PS5 originale in un formato più piccolo e leggero . La console elimina il lettore Blu-ray integrato, puntando completamente sulla distribuzione digitale dei giochi tramite il PlayStation Store.

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Ulteriori dettagli sulla console

PS5 Slim Digital mantiene l'architettura basata su CPU AMD Ryzen Zen 2 a 8 core e GPU RDNA 2, offrendo supporto a risoluzione 4K, frequenze elevate e tecnologie avanzate come ray tracing e tempi di caricamento ridotti grazie all'SSD interno ad alta velocità. La console permette di giocare a titoli di nuova generazione con immagini dettagliate, maggiore fluidità e un'esperienza più immersiva.

Il design rinnovato presenta dimensioni ridotte rispetto al modello precedente, con una struttura più sottile e una maggiore facilità di posizionamento negli ambienti domestici. La PS5 Slim Digital rappresenta una scelta ideale per chi preferisce acquistare giochi online, utilizzare servizi digitali e desidera una console potente ma più compatta.