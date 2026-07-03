OnePlus e Realme verso un'integrazione totale con OPPO: addio a OxygenOS e Realme UI a favore di ColorOS

OPPO starebbe pianificando l'eliminazione di OxygenOS e Realme UI per adottare ColorOS come unica interfaccia software condivisa con OnePlus e Realme.

Il panorama software degli smartphone del gruppo BBK Electronics potrebbe essere destinato a cambiare profondamente. Secondo una nuova indiscrezione, OPPO starebbe pianificando di eliminare definitivamente le interfacce OxygenOS e Realme UI, adottando ColorOS come unico sistema personalizzato per tutti i futuri dispositivi dei marchi OPPO, OnePlus e Realme. L'informazione arriva da SmartPrix, che cita una fonte interna al settore ritenuta affidabile e con una consolidata esperienza. Sebbene non siano ancora arrivate conferme ufficiali dalle aziende coinvolte, il progetto si inserirebbe in un più ampio processo di riorganizzazione già avviato negli ultimi mesi.

Le prime fasi della transizione completa a ColorOS e la totale integrazione con OPPO Le prime trasformazioni erano già emerse con il ritorno di Realme sotto il controllo diretto di OPPO. Successivamente, OnePlus e Realme hanno unificato le rispettive divisioni dedicate ai prodotti e al marketing. Parallelamente, OnePlus avrebbe deciso di concentrare maggiormente le proprie attività nei mercati di India e Cina, mentre Realme starebbe ridimensionando la propria presenza nel mercato cinese per focalizzarsi soprattutto sui mercati internazionali. OnePlus verso l'addio? Il sito ufficiale invita all'acquisto di prodotti OPPO Anche il servizio post-vendita mostra segnali di questa integrazione. In India, infatti, l'assistenza clienti di OnePlus è già stata incorporata nella rete di supporto gestita da OPPO. Il passo successivo riguarderebbe proprio il software. Secondo quanto riportato, i futuri smartphone OnePlus e Realme commercializzati a livello globale non adotteranno più OxygenOS e Realme UI, ma utilizzeranno direttamente ColorOS.

Perché OPPO vuole unificare tutte le interfacce con ColorOS? La motivazione principale sarebbe di natura economica e organizzativa. Gestire tre differenti interfacce Android richiede investimenti significativi in ricerca, sviluppo e manutenzione. Unificando il software, OPPO potrebbe ottimizzare le risorse, ridurre i costi e semplificare il processo di aggiornamento dei dispositivi. Fonte: smartprix.com Se per Realme l'impatto potrebbe risultare limitato, dato che la sua interfaccia condivideva già numerosi elementi con ColorOS, il cambiamento sarebbe più significativo per OnePlus. OxygenOS, infatti, si è distinta negli anni per un'identità ben definita. Nelle versioni più recenti, tuttavia, OxygenOS aveva già iniziato ad avvicinarsi a ColorOS, pur mantenendo alcune peculiarità. Per il momento OPPO, OnePlus e Realme non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Avete uno smartphone di uno di questi brand? Che cosa ne pensate?