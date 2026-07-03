0

Gli auricolari Realme sono in offerta su AliExpress: applica il coupon e fai calare il prezzo

Su AliExpress, oggi, nella tornata di sconti di luglio 2026, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sugli auricolari Realme.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   03/07/2026
Cuffie Realme

Su AliExpress, oggi, nella tornata di sconti di luglio 2026, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sugli auricolari Realme tramite l'applicazione del codice CDJULY06 dal valore di 6€ per un costo finale di 50€. [affiliation-url code=https://tidd.ly/4whctlo text=Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link].

Gli auricolari Realme Clip per Buds rappresentano una soluzione moderna e compatta per l'ascolto quotidiano, combinando design funzionale e buone prestazioni di connettività. Il prodotto è disponibile in due eleganti varianti di colore: Titanio Nero e Titanio Oro. Dal punto di vista tecnico, ogni auricolare è dotato di due microfoni, una configurazione che migliora la qualità delle chiamate riducendo i rumori di fondo.

Ulteriori dettagli sugli auricolari

La versione Bluetooth 5.4 assicura una connessione più efficiente e stabile, con una distanza operativa fino a 10 metri, offrendo libertà di movimento durante l'utilizzo. Inoltre, la certificazione IP55 rende gli auricolari resistenti alla polvere e agli schizzi d'acqua, aumentando la loro affidabilità in diverse condizioni ambientali.

61Kdrdfteyl Ac Sl1500

Il sistema di indicatori di stato, con luci bianche, rosse e verdi, permette di monitorare facilmente il livello di funzionamento e la ricarica. La batteria degli auricolari ha una capacità di 45 mAh, mentre la custodia di ricarica integra una batteria da 530 mAh, assicurando più cicli di utilizzo durante la giornata. La ricarica avviene tramite interfaccia USB Type-C.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Gli auricolari Realme sono in offerta su AliExpress: applica il coupon e fai calare il prezzo