Ora è possibile trasformare lo Steam Controller in una macchinina radiocomandata

Lo Steam Controller integra quattro motori aptici particolarmente potenti, al punto che qualcuno è riuscito a sfruttarli per trasformare la periferica di Valve in una sorta di macchinina radiocomandata.
L'idea arriva dal canale YouTube Very Lazy Pixels, che ha realizzato una semplice web app capace di controllare le vibrazioni del pad per spostare a piacimento il dispositivo. Come mostra il video dimostrativo, il controller si muove sorprendentemente bene: non è certo silenzioso, ma la manovrabilità è più che dignitosa.
Come trasformare il vostro Steam Controller in una macchina radiocomandata
Chi vuole provarci può farlo in pochi passaggi. Basta collegare lo Steam Controller al PC o al laptop, appoggiarlo su una superficie piana come una scrivania e aprire la pagina dedicata tramite Chrome, Edge o un altro browser basato su Chromium. Da lì è sufficiente cliccare su "Select A Controller", scegliere "Steam Controller" nella finestra dei dispositivi e poi premere "Connect" per associare il pad al browser.
A quel punto il controller può essere guidato liberamente usando i tasti WASD. Il resto è fantasia: volendo potete costruire una pista di cartone, invitare qualche amico munito di Steam Controller e organizzare piccole gare improvvisate.
Non è l'unica curiosità legata ai motori aptici del dispositivo. Lo Steam Controller è infatti in grado anche di riprodurre suoni tramite vibrazione, come il celebre Wilhelm Scream, che si attiva se il pad viene fatto cadere da almeno un metro di altezza.
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