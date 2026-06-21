Ora è possibile trasformare lo Steam Controller in una macchinina radiocomandata

Lo Steam Controller integra quattro motori aptici particolarmente potenti, al punto che qualcuno è riuscito a sfruttarli per trasformare la periferica di Valve in una sorta di macchinina radiocomandata.

L'idea arriva dal canale YouTube Very Lazy Pixels, che ha realizzato una semplice web app capace di controllare le vibrazioni del pad per spostare a piacimento il dispositivo. Come mostra il video dimostrativo, il controller si muove sorprendentemente bene: non è certo silenzioso, ma la manovrabilità è più che dignitosa.