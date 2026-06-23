Owlcat aggiunge un launcher a Warhammer 40.000: Rogue Trader su PC, ma lo ritira dopo nemmeno 24 ore per le proteste dei fan

L'idea era quello di usarlo come dedicato alla raccolta di notizie e aggiornamenti sui vari titoli dell'azienda, presentato come uno strumento utile: "Invece di cercare aggiornamenti, notizie e annunci su più piattaforme, ora potete trovarli tutti comodamente raccolti in un unico posto ogni volta che avviate il gioco".

Su PC non è mai una buona idea aggiungere un launcher a un gioco , nemmeno partendo dalle migliori intenzioni. Dopo una permanenza online di appena 19 ore, Owlcat Games ha fatto marcia indietro, rimuovendo quello appena introdotto per Warhammer 40.000: Rogue Trader .

No launcher

Nonostante le rassicurazioni di Owlcat riguardo alla natura non invasiva del programma, che non richiedeva "nessuna registrazione obbligatoria", non raccoglieva dati dei giocatori e offriva, in linea teorica, un'opzione per essere disattivato, l'accoglienza della community è stata nettamente negativa. I forum di Steam e il subreddit dedicato al gioco si sono rapidamente riempiti di lamentele.

Un'immagine del fu launcher

A peggiorare la situazione è intervenuto un problema tecnico: la disattivazione del launcher non chiudeva effettivamente il programma, ma lo costringeva semplicemente a funzionare in modo invisibile in background.

Starrok, community manager di Owlcat, è intervenuto sul subreddit di Rogue Trader per chiarire la situazione, spiegando che la scelta era legata al tracciamento delle statistiche di gioco. "A quanto pare, se il launcher veniva chiuso, il gioco smetteva di registrare il tempo su Steam (poiché l'ID del launcher è ora il modo in cui il gioco viene riconosciuto di default)", ha scritto Starrok. "Il team ha deciso di usare questo processo in background come una soluzione temporanea per ovviare al problema".

Il community manager ha inoltre precisato di non essere stato messo al corrente della situazione prima del lancio: "So MOLTO bene come appare la cosa e, sfortunatamente, non ero stato informato di questa modifica. Ho già comunicato con il team al riguardo e domani studieranno come risolvere questo problema di visualizzazione del tempo in un modo diverso, anziché lasciare attivo un processo non terminato che consuma memoria".

Tuttavia, la soluzione finale adottata nelle ore successive è stata l'eliminazione totale del software. Con un comunicato intitolato "Stiamo ritirando il Launcher", l'azienda ha ufficializzato il dietrofront: "Il gioco tornerà ora alla patch precedente, rimuovendo completamente qualsiasi modifica relativa al Launcher. Grazie per i vostri feedback e ci scusiamo sinceramente per la frustrazione causata".

Non è la prima volta che lo studio si trova a dover ritirare un aggiornamento in seguito alla reazione negativa dell'utenza. Già nel 2023, le proteste della community avevano spinto Owlcat a rimuovere uno strumento di raccolta dati dal titolo Wrath of the Righteous. Non è stato chiarito se, in futuro, l'azienda tenterà di reintrodurre il launcher sotto una veste differente e più digeribile dai giocatori.