Warhammer 40.000: Rogue Trader ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, annunciata con un trailer

A breve distanza dall'annuncio dell'arrivo, Owlcat Games ha comunicato anche la data di uscita ufficiale di Warhammer 40.000: Rogue Trader in versione Nintendo Switch 2, titolo che segna un importante ampliamento della presenza della serie dedicata al franchise di Games Workshop sulla console Nintendo.

Solo qualche giorno fa era stato comunicato che Warhammer 40.000: Rogue Trader sarebbe uscito anche su Nintendo Switch 2 e oggi abbiamo anche la data precisa: arriverà l'11 dicembre, al prezzo di 49,99$, in attesa di conoscere il prezzo in euro ufficiale.

Disponibile già da tempo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Warhammer 40.000: Rogue Trader è un gioco di ruolo che ci mette nei panni di un Rogue Trader, appunto, discendente da un'antica dinastia di corsari spaziali.