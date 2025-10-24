2

Warhammer 40.000: Rogue Trader ha una data di uscita su Nintendo Switch 2, annunciata con un trailer

Warhammer 40.000: Rogue Trader si mostra in un nuovo trailer che annuncia la data di uscita della versione Nintendo Switch 2, in arrivo tra non molto con un prezzo fissato.

A breve distanza dall'annuncio dell'arrivo, Owlcat Games ha comunicato anche la data di uscita ufficiale di Warhammer 40.000: Rogue Trader in versione Nintendo Switch 2, titolo che segna un importante ampliamento della presenza della serie dedicata al franchise di Games Workshop sulla console Nintendo.

Solo qualche giorno fa era stato comunicato che Warhammer 40.000: Rogue Trader sarebbe uscito anche su Nintendo Switch 2 e oggi abbiamo anche la data precisa: arriverà l'11 dicembre, al prezzo di 49,99$, in attesa di conoscere il prezzo in euro ufficiale.

Disponibile già da tempo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Warhammer 40.000: Rogue Trader è un gioco di ruolo che ci mette nei panni di un Rogue Trader, appunto, discendente da un'antica dinastia di corsari spaziali.

Un altro RPG nell'universo di Warhammer 40.000

La data di uscita è stata annunciata con il trailer di presentazione riportato qui sotto, che mostra qualcosa della nuova versione specificamente sviluppata per Nintendo Switch 2, a quanto pare una buona conversione sulla console ibrida.

Warhammer 40.000: Rogue Trader è un RPG di Owlcat Games basato sulla celebre licenza Games WorkShop, che espande ulteriormente l'universo fantasy-fantascientifico in forma videoludica.

Il team ha dimostrato tutta l'esperienza maturata con gli ottimi Pathfinder in questo particolare gioco di ruolo su impostazione strategica a turni, che richiama la tradizione classica del franchise ma inserendovi diverse caratteristiche peculiari, a partire dai particolari protagonisti scelti per il gioco.

Avendo a che fare con dei "rogue trader", per l'appunto, nel gioco ci si trova anche a commerciare e costruire una sorta di impero economico.

