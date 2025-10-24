TUF Gaming VG27AQML5A, la recensione del nuovo monitor ASUS Quad HD con 300 Hz di refresh

E ASUS qui tenta un compromesso interessante: combinare un'elevata definizione con una velocità estrema , in un formato ancora gestibile per la maggior parte delle postazioni gaming, senza far lievitare il prezzo. Il VG27AQML5A si colloca così nella fascia media del mercato : non un prodotto super economico, ma nemmeno un modello d'élite come i ROG Swift pensati per l'e-sport professionale. Appartiene a quella categoria di monitor che mira a portare prestazioni di alto livello a un pubblico ampio di giocatori competitivi, offrendo specifiche tecniche importanti senza ricorrere a funzioni accessorie superflue o design eccessivamente vistosi. In sintesi, è un monitor che parla soprattutto a chi vuole un'esperienza di gioco veloce, precisa e coerente, senza entrare nel territorio - spesso costoso e di nicchia - dei display professionali o degli OLED di fascia top.

Caratteristiche tecniche del monitor TUF Gaming VG27AQML5A

L'ASUS TUF Gaming VG27AQML5A è dotato di uno schermo da 27 pollici Quad HD (2560 × 1440) con pannello Fast IPS e una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 300 Hz, valori che fino a poco tempo fa erano riservati a monitor Full HD di fascia altissima e che ora sono invece quasi uno standard. Questa combinazione infatti, rappresenta oggi uno dei punti di equilibrio più apprezzati nel mondo del gaming: la definizione è superiore al classico Full HD e offre una buona densità di pixel sotto i 30 pollici, ma non impone le stesse richieste hardware di un 4K. In altre parole, permette di sfruttare a fondo le schede grafiche moderne mantenendo frame rate molto alti, condizione indispensabile per trarre reale beneficio da un monitor che raggiunge i 300 Hz di refresh.

Il pannello Fast IPS invece, è una variante evoluta della tecnologia IPS tradizionale. Mantiene i vantaggi noti - colori accurati, buona uniformità e ampi angoli di visione - ma introduce un tempo di risposta ridotto, dichiarato fino a 0,3 ms nelle condizioni ideali. In pratica questo si traduce in una minore scia nei movimenti rapidi, anche se, come sempre, i valori di targa vanno letti con cautela: nella realtà le prestazioni dipendono molto dal livello di overdrive impostato e dalla gestione del blur.

ASUS supporta la frequenza elevata con una serie di tecnologie mirate a migliorare la fluidità dell'immagine. La più rilevante è ELMB Sync, che consente di attivare simultaneamente la retroilluminazione strobo per ridurre il motion blur e la sincronizzazione variabile (VRR). Non tutti i monitor riescono a combinare le due funzioni, e questo rappresenta uno dei tratti distintivi del modello. Il supporto è garantito sia per AMD FreeSync Premium sia per NVIDIA G-Sync (ma senza l'hardware dedicato), rendendolo adatto a qualunque GPU moderna.

Gli ingressi del monitor TUF Gaming VG27AQML5A

Sul piano della qualità visiva, il monitor copre circa il 95 % dello spazio colore DCI-P3, un valore che garantisce tonalità vivaci e adatte non solo al gioco ma anche alla visione di contenuti multimediali. Il contrasto tipico è intorno a 1300:1, nella media dei pannelli IPS di fascia alta, mentre la luminosità di picco raggiunge i 400 nit con certificazione VESA DisplayHDR 400. Si tratta di un HDR di livello base, utile per espandere leggermente la gamma dinamica ma lontano dall'esperienza offerta da monitor con local dimming o picchi di luminanza superiori.

La connettività è essenziale: due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e un'uscita audio jack. La presenza di HDMI 2.1 consente di sfruttare al meglio anche le console di nuova generazione, in grado di spingere giochi a 120 Hz in QHD. Non ci sono invece ingressi USB. Nel complesso, le specifiche descrivono un monitor costruito attorno alla velocità e alla reattività, con un occhio di riguardo alla versatilità. Non è progettato per la fedeltà cromatica assoluta o per la massima brillantezza HDR, ma per offrire un'immagine pulita, coerente e stabile anche nelle sessioni di gioco più intense.

Il prezzo riflette in parte questi compromessi: di listino siamo sui 350-360€ a seconda del rivenditore.

Scheda tecnica ASUS TUF Gaming VG27AQML5A