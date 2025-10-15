Warhammer 40.000: Rogue Trader uscirà anche su Nintendo Switch 2

Se possedete Nintendo Switch 2 e vi piacciono i giochi di ruolo, sarete felici di sapere che Owlcat Games ha annunciato che pubblicherà Warhammer 40.000: Rogue Trader sulla nuova console della casa di Mario. Purtroppo non è ancora nota la data d'uscita ufficiale, che speriamo sarà comunicata a breve.

Warhammer 40.000: Rogue Trader è stato lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC il 7 dicembre 2023, vendendo oltre un milione di copie e diventando uno dei maggiori successi della compagnia.