Warhammer 40.000: Rogue Trader uscirà anche su Nintendo Switch 2

Se possedete Nintendo Switch 2 e vi piacciono i giochi di ruolo, sarete felici di sapere che Owlcat Games ha annunciato che pubblicherà Warhammer 40.000: Rogue Trader sulla nuova console della casa di Mario. Purtroppo non è ancora nota la data d'uscita ufficiale, che speriamo sarà comunicata a breve.
Warhammer 40.000: Rogue Trader è stato lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC il 7 dicembre 2023, vendendo oltre un milione di copie e diventando uno dei maggiori successi della compagnia.
Dettagli sul gioco
L'annuncio è stato dato con un nuovo trailer, che mostra alcune scene del gioco su Nintendo Switch 2.
Considerando che non stiamo parlando di un titolo tecnicamente mostruoso, la conversione non dovrebbe aver presentato grossi problemi.
In Warhammer 40.000: Rogue Trader ci troviamo nel 41° millennio. Il giocatore veste i panni di un Rogue Trader, erede di un'antica dinastia di audaci corsari che governano un impero commerciale, che deve esplorare i confini più remoti dell'Imperium, il Koronus Expanse, a bordo di un'enorme voidship. Ci troviamo in un'area dello spazio appena mappata e incredibilmente pericolosa, nonché ricca di potenzialità.
Nella nostra recensione, lo abbiamo definito un gioco di ruolo ben fatto, che diventa imprescindibile se si ama lo scenario di riferimento, perché c'è tutto quello che serve per coinvolgere il giocatore dall'inizio fino alla fine, tra scelte da compiere, diversi personaggi da gestire e un sistema di combattimento davvero gustoso, con anche degli spunti originali dati dall'ambientazione.