0

Il trailer di gameplay di The Outer Worlds 2 fa fischiettare in allegria

Vediamo questo nuovo trailer di The Outer Worlds 2, dedicato espressamente al gameplay, accompagnato da una simpatica colonna sonora.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   15/10/2025
Un personaggio di The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
News Video Immagini

In occasione dell'IGN Fall Fan Fest 2025 è stato pubblicato un nuovo trailer di The Outer Worlds 2 che mostra diverse sequenze di gameplay, accompagnate dal brano "Borscht Rockets", creato appositamente per il gioco, che descrive in modo satirico i prodotti dell'omonima compagnia, presentandoli come la soluzione a ogni problema, in linea con il tono umoristico e critico verso il turbocapitalismo del titolo di Obsidian.

Il trailer

Il testo allegro e la melodia orecchiabile creano un bel contrasto con le scene di azione mostrate nel video, creando un effetto comico, simile a quello di un Fallout, per fare un esempio comprensibile ai più. Trovate il trailer qui di seguito.

The Outer Worlds 2 è il seguito di uno dei giochi più acclamati dell'ultimo corso di Obsidian Entertainment. Si tratta di un gioco di ruolo action in prima persona ambientato ad Arcadia, luogo in cui è stata creata la tecnologia del motore a proiezione che consente i viaggi nello spazio.

Il trailer live action di The Outer Worlds 2 è completamente folle Il trailer live action di The Outer Worlds 2 è completamente folle

È qui che il destino dell'intera galassia sarà frutto dalle decisioni del giocatore, che dovrà scoprire l'origine delle devastanti fratture che minacciano di annientare l'intera umanità e mettere fine alla guerra tra fazioni che lacerano la colonia.

Per il resto, vi ricordiamo che The Outer Worlds 2 uscirà il 29 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (su Steam e Battle.Net).

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il trailer di gameplay di The Outer Worlds 2 fa fischiettare in allegria