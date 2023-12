One Piece: Netflix ha annunciato il remake dell'anime, anche se non è ancora finito

Netflix ha appena fatto un annuncio clamoroso alla Jump Festa 2024: il remake di One Piece . Sì, avete capito bene: produrrà una nuova versione del celebre anime, anche se l'originale non è in realtà ancora arrivata a conclusione.

Il remake inizierà dalla Saga del Mare Orientale (East Blue) e sarà in mano a WIT Studio, gli stessi di Spy X Family e delle prime tre stagioni de L'attacco dei giganti.

Stando all'annuncio, il remake è stato pensato per celebrare i 25 annni dal lancio dell'anime originale, che come saprete è stato tratto dal manga omonimo di Eiichirō Oda, la cui pubblicazione non è ancora conclusa.

Purtroppo per ora, a parte il teaser che trovate in questo paragrafo, non si hanno altre informazioni in merito a questo progetto. Non si sa quindi nulla su chi doppierà i personaggi, fin dove si spingerà il remake, quando potremo vederlo e così via.

L'unica certezza è che si tratterà di un'esclusiva Netflix, quindi visibile solo tramite abbonamento al servizio di video streaming. L'obiettivo è quello di offrire un'esperienza in linea con quella dell'anime originale, ma tecnologicamente all'avanguardia così da reinventare in qualche modo le avventure di Luffy cappello di paglia e ciurma.

Insomma, Netflix ha dato in qualche modo un seguito al successo della trasposizione filmica di One Piece, che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo.