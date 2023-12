Choo-Choo Charles annunciato su console con data d'uscita: il treno mostruoso è vicinissimo

Choo-Choo Charles è in arrivo anche su console, con il team Two Star Games (gestito quasi soltanto da una persona) che ha annunciato il prossimo arrivo del particolare gioco horror con protagonista un treno mostruoso su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S con data d'uscita fissata per il 21 dicembre e su Nintendo Switch il 18 gennaio 2024.

Questo significa che il gioco sarà disponibile già dalla prossima settimana su PlayStation e Xbox, mentre per Nintendo Switch ci sarà da attendere fino al mese prossimo. Il gioco è già uscito su PC da circa un anno, e potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Choo-Choo Charles pubblicata all'epoca.

Choo-Choo Charles è un'avventura horror open world che si svolge all'interno di uno strano mondo oscuro in cui siamo continuamente braccati da un treno mostruoso e assetato di sangue, che dobbiamo cercare di allontanare costantemente con l'uso di armi da fuoco varie.