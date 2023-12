Avatar: Frontiers of Pandora sta piacendo moltissimo al pubblico, molto più che alla critica

Avatar: Frontiers of Pandora sta piacendo parecchio al pubblico , molto più che alla critica , almeno stando ai giudizi che sta ricevendo su Metacritic. Lì dove la media voto della stampa specializzata si è attestata sul 72, i voti del pubblico sono molto più alti e hanno raggiunto il giudizio di 8.2, quindi nettamente positivo.

Un titolo da riscoprire?

Non solo, perché Avatar: Frontiers of Pandora ha il giudizio del pubblico più alto di tutti i giochi di Ubisoft più recenti (e non solo), anche dello stesso Assassin's Creed Mirage.

Avatar: Frontiers of Pandora: 8.2/10

Assassin's Creed Mirage: 7.4/10

Far Cry 6: 5.2/10

Assassin's Creed Valhalla: 7.2/10

Watch Dogs Legion: 6.2/10

The Division 2: 6.2/10

Assassin's Creed Odyssey: 6.6/10

Far Cry 5: 7/10

Assassin's Creed Origins: 7.3/10

Watch Dogs 2: 7.7/10

Far Cry 4: 7.7/10

Da sottolineare anche il fatto che Avatar: Frontiers of Pandora è uno dei rari casi in cui il giudizio del pubblico è più alto di quello della critica. Cosa sta piacendo? Intanto il fatto che è un miglioramento della formula Far Cry. Inoltre tanti sono rimasti stupiti dalla qualità grafica, davvero elevatissima.

Insomma, pare che Avatar: Frontiers of Pandora abbia subito gli effetti negativi di una data di uscita non proprio azzeccatissima, di un marketing non molto efficace e del problema dell'ultimo film, che è sparito dalla discussione pubblica.

La speranza è che possa comunque recuperare terreno sulla media distanza, dopo una partenza di cui non sappiamo definire la consistenza, considerando l'attuale mancanza di dati.