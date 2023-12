YuYu Hakusho, la recensione del nuovo live action su Netflix

Prima di diventare famoso con Hunter x Hunter, il mangaka Yoshihiro Togashi si era già ritagliato una fetta di appassionati col suo YuYu Hakusho: un'opera che negli anni '90 andava forte anche da noi, più che altro a fumetti e col titolo italiano Yu degli spettri, ma che ha conquistato il mondo specialmente nella sua incarnazione animata. Presa bene dal successo di One Piece, Netflix ha proseguito la sua altalenante striscia di adattamenti live action proprio con YuYu Hakusho : prodotta da Robot Communications - gli stessi di Alice in Borderland e l'ottimo Godzilla Minus One, tra gli altri - la nuova miniserie TV conta solo cinque episodi da un'oretta ciascuno.

Un primo episodio eccellente...

Yusuke Urameshi è il protagonista di YuYu Hakusho

Considerato generalmente uno dei migliori shonen anni '90, YuYu Hakusho si appoggia a una serie di stereotipi che Togashi ha rimodellato e fatto iconici, a cominciare da quello del teppista dal cuore d'oro, incarnato nella figura del protagonista Yusuke Urameshi: un liceale che fa a botte, insulta i professori, ha un rapporto complicato con la madre single e un'amica d'infanzia che sembrerebbe essere l'unica a saperlo domare. Quando la serie TV inizia, Yusuke è già morto, e un lungo flashback contestualizza la situazione, catapultandoci insieme a lui in uno scenario pazzesco: l'aldilà e il mondo degli umani sono sovrapposti, ma negli ultimi tempi il confine che li separa si sta assottigliando e gli yokai - i demoni - si stanno intrufolando nella nostra dimensione, scatenando il caos.

Così a Yusuke viene concessa una seconda occasione: tornare in vita come "detective dell'aldilà" e occuparsi degli yokai, cioè prenderli a schiaffi coi suoi insoliti poteri astrali. Il primo episodio serve da introduzione all'immaginario di YuYu Hakusho e lavora sul personaggio di Yusuke, soprattutto sui legami coi comprimari che servono a capire meglio il protagonista, il suo carattere e le ragioni che lo spingeranno ad accettare l'incarico.

Il piccolo Enma in una scena della miniserie su Netflix

È un pilota fantastico, specialmente per il tatto e la sensibilità con cui scava nella caratterizzazione dei personaggi principali passando per l'elaborazione del lutto. Non ci vergogniamo ad ammettere che in un paio di occasioni ci siamo anche commossi, anche perché il rapporto tra Yusuke e Keiko riesce a essere toccante proprio per la sua semplicità. Takumi Kitamura, che interpreta Yusuke, riesce a trasmettere la caratteristica apatia del personaggio tratteggiato originariamente da Togashi, spezzata dai momenti in cui trapelano i suoi veri sentimenti e le sue convinzioni: non a caso è stato proprio l'autore originale a firmare il copione del primo episodio insieme allo scrittore Tatsuro Mishima.

Il tocco del padre di YuYu Hakusho si sente nel modo in cui il pilota comincia a delineare i comprimari, soprattutto Kazuma Kuwabara e la sua "bromance" con Yusuke. Pur non somigliando troppo alla sua controparte anime, Shuhei Uesugi restituisce un'interpretazione convincente del migliore amico e rivale di Yusuke, che è un po' anche il cuore della miniserie con le sue stravaganze e i suoi scleri.

L'episodio pilota funziona: incuriosisce lo spettatore che non conosce YuYu Hakusho e che non sa cosa aspettarsi, trovando un buon equilibrio tra il realismo e il fantasy grazie a una fotografia che magari non può contare su un budget milionario e sulla migliore CGI del mondo, ma che riesce a essere quasi sempre ispirata, e a una scrittura che predilige l'introspezione alle botte, ma che non lesina sulla violenza e sul body horror quando necessario o funzionale alla narrazione.

Le premesse per un buon adattamento sembravano esserci tutte, ma gli episodi successivi hanno lentamente logorato il nostro entusiasmo perché dal secondo in poi la miniserie mette l'acceleratore, scavalcando intere sottotrame per correre verso il finale, riassumendo in solo quattro ore gli oltre cinquanta episodi dell'anime che costituiscono l'arco narrativo del Torneo Oscuro.