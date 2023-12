Shadow Gambit: The Cursed Crew, strumenti per modder regalati alla comunità

Lo studio di sviluppo Mimimi Games è ormai fuori dal mondo dello sviluppo di videogiochi, ma ha comunque voluto fare un regalo finale alla comunità di Shadow Gambit: The Cursed Crew , pubblicando a sorpresa degli strumenti per modder . In questo modo chi ha comprato questo splendido titolo potrà giocarci oltre il tempo necessario per completare i contenuti ufficiali.

Un gioco sottovalutato dal pubblico

Nonostante le recensioni più che positive, tra le quali la nostra, e nonostante l'apprezzamento del pubblico pagante, Shadow Gambit: The Cursed Crew non ha venduto molto, al punto che poco dopo l'uscita Mimimi Games ha annunciato l'abbandono dell'industria dei videogiochi. Prima di chiudere definitivamente i battenti però, ha pubblicato alcuni DLC e oggi ha fornito a tutti i modder gli strumenti necessari per espandere il gioco a oltranza.

Nello specifico, gli strumenti per modder danno accesso a tutte le risorse di gioco, che possono essere utilizzate liberamente. Inoltre offre una funzione per esportare il lavoro fatto, così da poterlo condividere con tutta la comunità su Mod.io, dove Mimimi ha aperto una pagina ufficiale per il gioco.

Ci sono ovviamente anche delle limitazioni, come l'impossibilità di creare livelli da zero. Comunque sia si tratta di un bellissimo regalo, considerando tutte le circostanze.