0

Il controller per Amazon Luna è in offerta su Amazon per i Prime Days: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare al minimo storico il prezzo del Controller per Luna.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/06/2026
Controller Luna

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del Controller per Luna: l'offerta prevede uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo sfruttando direttamente questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il box qui sotto: Il controller Amazon Luna è progettato per offrire un'esperienza di gioco ottimizzata con Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon. Una delle sue caratteristiche principali è la grande versatilità: il controller può essere utilizzato con PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e Smart TV Samsung e LG compatibili.

Ulteriori dettagli sul controller

Grazie alla tecnologia Cloud Direct, il controller può collegarsi direttamente ai server di gioco Amazon tramite Wi-Fi, riducendo la latenza e offrendo una risposta più rapida durante le sessioni di gioco. Inoltre, supporta anche la connessione Bluetooth, permettendo di utilizzarlo come normale controller wireless con dispositivi compatibili.

61Tujmhk0Ll Ac Sl1080

Per chi preferisce una connessione cablata, è possibile collegarlo tramite USB direttamente a dispositivi Windows, Mac e Android utilizzando un cavo compatibile.

Un altro vantaggio è la possibilità di passare rapidamente da uno schermo all'altro: durante l'utilizzo di Luna è possibile interrompere una partita su un dispositivo e riprenderla su un altro compatibile, mantenendo la continuità dell'esperienza di gioco.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il controller per Amazon Luna è in offerta su Amazon per i Prime Days: acquistalo al suo minimo storico