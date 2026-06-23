Il controller per Amazon Luna è in offerta su Amazon per i Prime Days: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del Controller per Luna: l'offerta prevede uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo sfruttando direttamente questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il box qui sotto: Il controller Amazon Luna è progettato per offrire un'esperienza di gioco ottimizzata con Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon. Una delle sue caratteristiche principali è la grande versatilità: il controller può essere utilizzato con PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e Smart TV Samsung e LG compatibili.