Il controller per Amazon Luna è in offerta su Amazon per i Prime Days: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del Controller per Luna: l'offerta prevede uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo sfruttando direttamente questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il box qui sotto: Il controller Amazon Luna è progettato per offrire un'esperienza di gioco ottimizzata con Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon. Una delle sue caratteristiche principali è la grande versatilità: il controller può essere utilizzato con PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e Smart TV Samsung e LG compatibili.
Ulteriori dettagli sul controller
Grazie alla tecnologia Cloud Direct, il controller può collegarsi direttamente ai server di gioco Amazon tramite Wi-Fi, riducendo la latenza e offrendo una risposta più rapida durante le sessioni di gioco. Inoltre, supporta anche la connessione Bluetooth, permettendo di utilizzarlo come normale controller wireless con dispositivi compatibili.
Per chi preferisce una connessione cablata, è possibile collegarlo tramite USB direttamente a dispositivi Windows, Mac e Android utilizzando un cavo compatibile.
Un altro vantaggio è la possibilità di passare rapidamente da uno schermo all'altro: durante l'utilizzo di Luna è possibile interrompere una partita su un dispositivo e riprenderla su un altro compatibile, mantenendo la continuità dell'esperienza di gioco.
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