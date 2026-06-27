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Il PlayStation Store lancia le offerte del weekend, con Grand Theft Auto e tanti giochi 2K in offerta

Il PlayStation Store lancia nuove offerte del weekend con sconti su titoli 2K e Rockstar: da NBA 2K26 a Red Dead Redemption 2, passando per Civilization 7 e la trilogia di Grand Theft Auto.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/06/2026
logo del PlayStation Store

Il PlayStation Store ha attivato una nuova serie di Offerte del Weekend, con decine di titoli in sconto per un periodo limitato.

Tra le promozioni in evidenza troviamo diversi giochi targati 2K: NBA 2K26 scende a 11,99 euro, con un risparmio dell'85%, mentre WWE 2K26 nella versione King of Kings è disponibile a 65,99 euro, con una riduzione del 34% rispetto ai 99,99 euro di listino.

Altri sconti in evidenza

Restando in casa 2K, Borderlands 4 è proposto a 47,99 euro con il 40% di sconto. Cambiando completamente genere, Sid Meier's Civilization 7 scende a 41,99 euro, anche in questo caso con una riduzione del 40%.

Le offerte coinvolgono anche diversi titoli Rockstar Games: Red Dead Redemption 2 è disponibile a 14,99 euro (-75%), mentre la versione rimasterizzata del primo capitolo è in sconto del 50% a 24,99 euro. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition scende invece a 19,79 euro, con un risparmio del 67%.

Sony rimuoverà oltre 500 film e serie TV dal PS Store, anche se li avete acquistati Sony rimuoverà oltre 500 film e serie TV dal PS Store, anche se li avete acquistati

Le offerte del weekend del PlayStation Store saranno attive fino alle 00:59 italiane del 30 giugno. Trovate il catalogo al completo a questo indirizzo. Segnaliamo anche che sono ancora attive le Offerte di metà anno.

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#PlayStation Store #Sconti
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