Il PlayStation Store lancia le offerte del weekend, con Grand Theft Auto e tanti giochi 2K in offerta

Il PlayStation Store ha attivato una nuova serie di Offerte del Weekend, con decine di titoli in sconto per un periodo limitato.
Tra le promozioni in evidenza troviamo diversi giochi targati 2K: NBA 2K26 scende a 11,99 euro, con un risparmio dell'85%, mentre WWE 2K26 nella versione King of Kings è disponibile a 65,99 euro, con una riduzione del 34% rispetto ai 99,99 euro di listino.
Altri sconti in evidenza
Restando in casa 2K, Borderlands 4 è proposto a 47,99 euro con il 40% di sconto. Cambiando completamente genere, Sid Meier's Civilization 7 scende a 41,99 euro, anche in questo caso con una riduzione del 40%.
Le offerte coinvolgono anche diversi titoli Rockstar Games: Red Dead Redemption 2 è disponibile a 14,99 euro (-75%), mentre la versione rimasterizzata del primo capitolo è in sconto del 50% a 24,99 euro. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition scende invece a 19,79 euro, con un risparmio del 67%.
Le offerte del weekend del PlayStation Store saranno attive fino alle 00:59 italiane del 30 giugno. Trovate il catalogo al completo a questo indirizzo. Segnaliamo anche che sono ancora attive le Offerte di metà anno.
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