Rhythm Paradise Groove debutta al secondo posto della classifica eShop di Nintendo Switch

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo dedicata a Switch 1. Tomodachi Life: Vita da Sogno mantiene saldamente la vetta, ma questa volta deve guardarsi alle spalle: al secondo posto troviamo infatti la nuova uscita Rhythm Paradise Groove.

Il titolo è un rhythm game dall'impostazione semplice e immediata: basta seguire il ritmo e premere il pulsante giusto, adattandosi ai cambi di tempo e lasciandosi guidare dal flusso musicale. Il tutto attraverso oltre 80 minigiochi, ciascuno caratterizzato da uno stile unico e dalle sue immancabili bizzarrie.