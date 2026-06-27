Rhythm Paradise Groove debutta al secondo posto della classifica eShop di Nintendo Switch

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo dedicata a Switch 1. Tomodachi Life: Vita da Sogno mantiene saldamente la vetta, ma questa volta deve guardarsi alle spalle: al secondo posto troviamo infatti la nuova uscita Rhythm Paradise Groove.
Il titolo è un rhythm game dall'impostazione semplice e immediata: basta seguire il ritmo e premere il pulsante giusto, adattandosi ai cambi di tempo e lasciandosi guidare dal flusso musicale. Il tutto attraverso oltre 80 minigiochi, ciascuno caratterizzato da uno stile unico e dalle sue immancabili bizzarrie.
Deltarune torna in top 5
Il resto della top 20 vede il ritorno dei soliti evergreen, come Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft e Super Smash Bros. Ultimate. Una piccola novità arriva invece da Deltarune, che grazie all'uscita del Chapter 5 conquista la quinta posizione e domina la classifica dei giochi distribuiti esclusivamente in formato digitale.
Di seguito la classifica generale dell'eShop di Switch 1
- Tomodachi Life: Living the Dream
- Rhythm Paradise Groove
- Super Smash Bros. Ultimate
- Minecraft
- Deltarune
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Party Jamboree
- Zelda: Breath of the Wild
- Nintendo Switch Sports
- Pokemon FireRed
- Pokemon Legends: Z-A
- GTA: The Trilogy
- Animal Crossing: New Horizons
- EA Sports FC 26
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- MLB The Show 26
- Pokemon Legends: Arceus
- Super Mario Bros. Wonder
- Super Mario Odyssey
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
Qui sotto invece la classifica dedicata ai giochi venduti solo in formato digitale:
- Deltarune
- Pokemon FireRed
- Pokemon LeafGreen
- Stardew Valley
- Wobbly Life
- Super Mario Galaxy 2
- Hades 2
- Poppy Playtime: Chapter 5
- Super Mario Galaxy
- Dave the Diver
- Disney Dreamlight Valley
- Grounded
- Star Wars: Battlefront Classic Collection
- The House of Fata Morgana
- The Oregon Trail
- Date Everything
- Dispatch
- Tiny Bookshop
- Marvel Maximum Collection
- Mina the Hollower
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