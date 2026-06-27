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Rhythm Paradise Groove debutta al secondo posto della classifica eShop di Nintendo Switch

Rhythm Paradise Groove debutta direttamente al secondo posto nella classifica eShop di Switch 1, mentre Tomodachi Life resta in vetta e Deltarune vola grazie al nuovo Chapter 5, dominando la top digitale.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/06/2026
Faccine non sorridenti in Rhythm Paradise Groove

Come ogni fine settimana è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo dedicata a Switch 1. Tomodachi Life: Vita da Sogno mantiene saldamente la vetta, ma questa volta deve guardarsi alle spalle: al secondo posto troviamo infatti la nuova uscita Rhythm Paradise Groove.

Il titolo è un rhythm game dall'impostazione semplice e immediata: basta seguire il ritmo e premere il pulsante giusto, adattandosi ai cambi di tempo e lasciandosi guidare dal flusso musicale. Il tutto attraverso oltre 80 minigiochi, ciascuno caratterizzato da uno stile unico e dalle sue immancabili bizzarrie.

Deltarune torna in top 5

Il resto della top 20 vede il ritorno dei soliti evergreen, come Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft e Super Smash Bros. Ultimate. Una piccola novità arriva invece da Deltarune, che grazie all'uscita del Chapter 5 conquista la quinta posizione e domina la classifica dei giochi distribuiti esclusivamente in formato digitale.

Di seguito la classifica generale dell'eShop di Switch 1

  1. Tomodachi Life: Living the Dream
  2. Rhythm Paradise Groove
  3. Super Smash Bros. Ultimate
  4. Minecraft
  5. Deltarune
  6. Mario Kart 8 Deluxe
  7. Super Mario Party Jamboree
  8. Zelda: Breath of the Wild
  9. Nintendo Switch Sports
  10. Pokemon FireRed
  11. Pokemon Legends: Z-A
  12. GTA: The Trilogy
  13. Animal Crossing: New Horizons
  14. EA Sports FC 26
  15. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  16. MLB The Show 26
  17. Pokemon Legends: Arceus
  18. Super Mario Bros. Wonder
  19. Super Mario Odyssey
  20. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
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Qui sotto invece la classifica dedicata ai giochi venduti solo in formato digitale:

  1. Deltarune
  2. Pokemon FireRed
  3. Pokemon LeafGreen
  4. Stardew Valley
  5. Wobbly Life
  6. Super Mario Galaxy 2
  7. Hades 2
  8. Poppy Playtime: Chapter 5
  9. Super Mario Galaxy
  10. Dave the Diver
  11. Disney Dreamlight Valley
  12. Grounded
  13. Star Wars: Battlefront Classic Collection
  14. The House of Fata Morgana
  15. The Oregon Trail
  16. Date Everything
  17. Dispatch
  18. Tiny Bookshop
  19. Marvel Maximum Collection
  20. Mina the Hollower
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