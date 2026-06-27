Tetris: World Builders è una serie animata educativa in CG realizzata dal producer dei film di Sonic

Tra i tanti videogiochi destinati ad arrivare sul grande e sul piccolo schermo c'è anche Tetris, forse uno dei candidati meno prevedibili. All'Annecy International Animation Film Festival è stata presentata Tetris: World Builders , una serie animata in computer grafica che combina avventura ed elementi educativi , pensata per un pubblico dai 6 anni in su.

I primi dettagli

The Tetris Company conferma che la serie è nelle fasi iniziali della produzione ed è sviluppata dai producer di TeamTO, Marco Balsamo e Tara Sibel Demren. Il ruolo di produttore esecutivo è affidato a Chuck Williams, già coinvolto nel primo film di Sonic the Hedgehog e attualmente impegnato in altri adattamenti videoludici, tra cui il film dedicato a Pac-Man.

Oltre a queste informazioni, è stata mostrata anche la prima immagine ufficiale (la copertina della notizia) e condivisa la sinossi ufficiale, che introduce il concept della serie: "Quando enormi e misteriosi blocchi Tetrimino iniziano a piovere dal cielo, una squadra di giovani "World Builders" deve aiutare il proprio mondo ad adattarsi ed evolversi."

"Grazie a ingegno, collaborazione e pensiero basato sul metodo STEAM, gli Scout trasformano sfide impreviste in nuove opportunità entusiasmanti, rimodellando paesaggi, risolvendo problemi della comunità e costruendo insieme un futuro migliore."