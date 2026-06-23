Il creatore di Tetris e quello del Cubo di Rubik si incontrano in un video tra autori di puzzle

Ernő Rubik è invece il creatore del celebre cubo di Rubik , ovviamente, ovvero uno dei rompicapo tradizionali, in forma di "giocattolo", più conosciuti in tutto il mondo, dunque si è trattato di un incontro fra due figure storiche.

Pajitnov è il creatore di Tetris , diventato un vero e proprio fenomeno culturale di massa e uno dei rompicapi più famosi nella storia, diffuso in milioni di copie in tutto il mondo attraverso numerose versioni e varianti diverse, in gran parte in forma videoludica.

Un incontro storico si è svolto di recente davanti alle telecamere di Megahouse, presso l'OXO Video Game Museum in Spagna: Alexey Pajitnov e Ernő Rubik si sono trovati per la prima volta insieme , autori di due dei puzzle più celebri e diffusi nel mondo .

Un incontro fra menti brillanti

L'incontro è avvenuto in Spagna, in occasione della loro presenza insieme presso l'OXO Video Game Museum in Spagna e ha segnato la prima volta in assoluto che i due si sono visti di persona, creando dunque una situazione molto particolare e interessante.

Nel video, con sottotitoli in giapponese e dunque non particolarmente comprensibile, essendo pubblicato dal canale Megahouse di proprietà di Bandai, è comunque un documento raro.

"Sono davvero emozionato all'idea di incontrare oggi il signor Rubik", dice Pajitnov all'inizio del video. "Da anni sono ossessionato dal Cubo e sognavo di incontrarlo, e finalmente è successo".

"Adoro la forma del Cubo di per sé perché rappresenta una relazione spaziale molto semplice e molto chiara", ha spiegato Rubik a Pajtinov, aggiungendo che "Il Cubo mi ha cambiato la vita in molti modi, e sono sicuro che lo stesso sia successo anche a te con Tetris".

L'autore di Tetris ha inoltre riferito che, se dovesse scegliere quali oggetti inserire in un oggetto da inviare nello spazio come testimonianze della civiltà umana, il cubo di Rubik sarebbe sicuramente uno dei 10 oggetti.

Curiosamente, proprio di recente i due puzzle si sono fusi in un progetto in collaborazione chiamato Rubik's Tetris, nel quale è necessario mostrare tutti e sei i tetramini su ogni faccia per poterlo risolvere, invece di essere collegato ai colori.

Nel frattempo, Tetris continua a vivere di vita propria nei videogiochi, come abbiamo visto di recente con Tetris 99, Tetris Forever, Puyo Puyo Tetris 2S e Tetris the Grand Master 4 -Absolute Eye-, tanto per rimanere ai titoli più recenti.