Il monitor Gigabyte OLED da 32" e 240Hz è in sconto su Amazon per le offerte Prime

Se sei alla ricerca di un nuovo monitor OLED, il modello Gigabyte Aorus da 32" è su Amazon a 604,99 € rispetto al prezzo mediano di 777,07 €, permettendoti di risparmiare fino al 22%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor

Si tratta di un monitor con pannello OLED da 32 pollici e risoluzione UHD 3840 x 2160. La frequenza di aggiornamento a 240Hz e il tempo di risposta di 0,02 ms contribuiscono a gameplay fluidi e immagini convincenti in ogni contesto. A contribuire è il display a 10 bit con gamma cromatica DCI-P3 al 99%. Troviamo inoltre VESA DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro, ClearMR 13000 e regolazioni in altezza, inclinazione, rotazione e pivot.

Il monitor Gigabyte

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.