Puyo Puyo Tetris 2S e il dilemma coi Joy-Con di Switch 2

Con l'arrivo di Switch 2, Sega ha scelto la strada più semplice e ha deciso di riproporre lo stesso gioco con qualche piccola aggiunta. Mentre altri publisher hanno optato per pubblicare dei pacchetti di aggiornamento per i loro vecchi giochi su Switch, con Puyo Puyo Tetris 2S si è preferito rilanciare il gioco da zero per buona pace di chi possiede già l'originale. La breve prova in anteprima effettuata negli uffici di Sega non ha rivelato grosse sorprese sul gioco, ma mi ha fatto scoprire che tra i due Joy-Con di Switch 2 ne ho uno che preferisco decisamente di più.

Tra tutti i videogiochi che hanno provato a replicare il successo di Tetris, Puyo Puyo è sicuramente una delle serie più fortunate e longeve. Il gameplay a dirla tutta è più simile a quello di Dr. Mario (a sua volta un emulo di Tetris), ma l'intenzione dei suoi ideatori era quella di creare un puzzle game che avesse più personalità . Dalla serie RPG Madou Monogatari (di cui era uno spin-off) ereditò il cast di personaggi, mentre da picchiaduro in sala giochi come Street Fighter 2 prese la vena competitiva. Era solo questione di tempo prima che i due franchise si incontrassero e così, dopo il debutto su 3DS, il crossover tra Puyo Puyo e Tetris è approdato un po' su tutte le piattaforme, accogliendo anche un sequel su Nintendo Switch.

Se non avete mai giocato un Puyo Puyo in vita vostra vi basta guardare un gameplay di pochi secondi per capire perfettamente come funziona. In un mix tra Tetris e Forza 4 , bisogna ruotare e impilare coppie di gelatine colorate (chiamate appunto Puyo) che cadono dall'alto, in modo da metterne assieme almeno quattro dello stesso colore e farle sparire. Eliminando gruppi di Puyo uno dopo l'altro si creano delle combo e si mandano ostacoli all'avversario, e alla fine perde il giocatore che fa arrivare i Puyo in cima allo schermo.

Le novità su Switch 2

Le novità introdotte in Puyo Puyo Tetris 2S saranno sicuramente apprezzate dai neofiti, ma probabilmente non sono abbastanza da giustificare l'acquisto per chi ha già il gioco originale (che comunque dovrebbe essere perfettamente retrocompatibile su Switch 2).

Tra le diverse modalità di gioco c'è una ricca avventura che, un po' in stile JRPG, racconta di come i mondi di Tetris e Puyo Puyo si sono scontrati

La prima è la possibilità di utilizzare i Joy-Con come fossero dei mouse: in qualsiasi momento basta appoggiare i controller su una superficie piana e si entra in modalità mouse senza bisogno di mettere il gioco in pausa o passare dalle opzioni. È la stessa immediatezza che abbiamo visto in altri giochi in occasione degli eventi dedicati a Nintendo Switch 2 e perciò immaginiamo che sarà fin da subito presente un po' in tutti i titoli che supportano questo tipo di input.

Tuttavia, se l'uso del mouse è più che giustificato in giochi in prima persona come Metroid Prime 4: Beyond o in minigame creati ad-hoc per Super Mario Party Jamboree, si fa davvero fatica a immaginare una situazione in cui giocare Puyo Puyo Tetris 2S possa essere più comodo o divertente in questo modo. Si può usare un cursore per cliccare le modalità e le opzioni nei menù, oppure si possono spostare Tetramini e Puyo trascinando il Joy-Con lateralmente. Curioso per pochi secondi, poi si ritorna ai cari vecchi pulsanti. Su Nintendo Switch 2, l'esperienza multiplayer online coi propri amici sarà arricchita dal supporto alla GameChat e alla Switch 2 Camera, ma nessuna di queste funzioni era accessibile durante la prova.

Nella modalità Puyo Doppi, due giocatori condividono lo stesso tabellone e collaborano per eliminare la squadra avversaria

L'unica novità concreta di Puyo Puyo Tetris 2S è l'inedita modalità Puyo Doppi, una nuova opzione multigiocatore pensata per quattro persone che si affrontano in battaglie 2v2. Ciascuna coppia di giocatori condivide lo stesso tabellone e gioca contemporaneamente spostando e posizionando Puyo o Tetramini. Le regole sono le stesse e il punteggio è condiviso: l'obiettivo è cercare di collaborare per mettere KO la squadra avversaria più rapidamente possibile.

Specialmente alle velocità più alte è fondamentale sincronizzarsi col proprio compagno per evitare di fare casino e bloccarsi a vicenda e da un certo momento in poi non c'è più tempo di comunicare o di temporeggiare per capire cosa fa l'altro, così si va a intuito. La possibilità di vedere sia il prossimo Tetramino/Puyo sia quello che avrà il compagno di squadra aggiunge ulteriore strategia e permette di coordinarsi (per quanto possibile) nel tentativo di creare delle combo più efficaci.