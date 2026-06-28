I trailer di GTA 6 sono stati cambiati da Rockstar Games, ora ci sono i link al PS Store ma non all'Xbox Store

Infatti, i video sono stati modificati e ora ci sono i link alla pagina del gioco su PS Store , mentre non c'è alcuna menzione della versione Xbox.

Il 19 novembre 2026 Grand Theft Auto VI arriverà su PS5 e Xbox Series X|S in contemporanea in formato digitale (e tramite codici all'interno delle confezioni fisiche, che saranno commercializzate il 12 novembre). Se guardate i trailer ufficiali di Rockstar Games dedicati a GTA 6 , però, potreste anche pensare che l'opera esca solo su PS5.

Le descrizioni dei trailer di GTA 6

Il Trailer 1 e il Trailer 2 di GTA 6 sul canale ufficiale di Rockstar Games, come potete vedere qui sotto, sono stati aggiornati e sono stati inseriti i link al PS Store (precisamente alle due versioni del videogioco). Inoltre, nella descrizione non viene precisato che il titolo è in arrivo anche su Xbox Series. Di più, nel Trailer 2 viene precisato che è stato catturato in-game tramite una PS5.

Le descrizioni dei trailer di GTA 6

Tutto questo è ovviamente conseguenza degli accordi di marketing tra Take-Two Interactive, editore di GTA 6 e compagnia madre di Rockstar Games, e Sony Interactive Entertainment. PlayStation ha in pratica i diritti esclusivi per pubblicizzare GTA 6 insieme alla console.

Infine, vi lasciamo alla nostra guida ai preordini: tutto su edizioni fisiche e digitali, prezzi, bonus di prenotazione e preload di GTA 6.