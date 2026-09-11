Steam si aggiorna: Big Art Mode e screensaver arrivano su Big Picture

L'aggiornamento del 9 settembre interviene inoltre sulle prestazioni del client, sulla registrazione delle partite e sull'overlay, introducendo anche una serie di correzioni specifiche per Windows, Linux e Steam Input.

Valve ha pubblicato una nuova versione beta del client di Steam che porta diverse novità soprattutto all'interno della modalità Big Picture, l'interfaccia pensata per l'utilizzo su televisori e dispositivi come Steam Deck. Tra le aggiunte più evidenti c'è Big Art Mode, una nuova modalità per la schermata principale che mette in primo piano il gioco selezionato.

Big Art Mode cambia la schermata Home di Steam

La nuova modalità modifica il modo in cui vengono visualizzati i giochi nella Home di Big Picture. Anziché utilizzare una griglia composta da riquadri delle stesse dimensioni, il titolo selezionato occupa gran parte dello schermo attraverso una grande immagine di sfondo, mentre gli altri giochi rimangono accessibili in una fila più compatta nella parte inferiore.

Il risultato ricorda una funzione già disponibile attraverso Decky Loader su Steam Deck e rende la schermata principale più simile a un'interfaccia dedicata alla fruizione su TV. Big Art Mode può essere attivato dalle impostazioni della Home. Valve ha inoltre aggiunto il Calendario personale alla scheda dei contenuti consigliati.

Un'altra novità riguarda gli screensaver, ora disponibili direttamente in Big Picture Mode. Quello predefinito mostra una sequenza di immagini tratte dai giochi utilizzati di recente e dagli screenshot acquisiti durante le partite. È presente anche un'opzione dal look retrò con il classico logo di Steam che rimbalza sullo schermo.

Valve permette inoltre di utilizzare screensaver personalizzati. I file possono essere inseriti nella relativa cartella della directory di configurazione di Steam, seguendo un sistema simile a quello già utilizzato per i filmati mostrati durante l'avvio. Il logo animato incluso nel client può essere utilizzato come riferimento per realizzare nuove versioni.

Sul fronte delle prestazioni, la beta promette un avvio più rapido del client e riduce l'impatto della registrazione delle partite su alcuni giochi DirectX 12 per Windows. Sono stati inoltre risolti alcuni problemi che causavano cali o blocchi temporanei del frame rate durante la cattura degli screenshot nei giochi DirectX 11 e DirectX 12.

Anche Steam Input riceve ottimizzazioni, con un minore carico sulla CPU durante l'utilizzo e il caricamento delle configurazioni. Valve interviene inoltre sul supporto ai controller e sul browser delle configurazioni compatibili.

Per Linux arrivano miglioramenti alle velocità di download sulle connessioni ad alta latenza e una gestione più chiara degli strumenti di compatibilità, con il tool consigliato indicato come opzione predefinita. La beta include infine diverse correzioni per Remote Play, tra cui la possibilità di scaricare un'app su un dispositivo remoto senza inserire un PIN, che rimane invece necessario per installazione e streaming.