Kingmakers si mostra in un lungo video di gameplay, data di uscita ancora da annunciare

L'editore tinyBuild e lo sviluppatore Redemption Road Games hanno pubblicato un video di approfondimento di dodici minuti dedicato al gameplay di Kingmakers, sparatutto in terza persona con elementi strategici ambientato in un Medioevo devastato dalla guerra. Il giocatore deve tornare indietro nel tempo in un'epoca medievale dilaniata dai conflitti, armato però di un vasto arsenale di armi moderne, con l'obiettivo di cambiare il corso della storia e salvare il futuro in un sandbox action/strategico. Il fulcro dell'esperienza è la costruzione del proprio regno e la guida di eserciti composti da migliaia di unità in battaglie simulate in tempo reale, affrontabili sia in solitaria che in cooperativa.
Scongiurare l'apocalisse
Il viaggio nel tempo porta il protagonista, ultima speranza di un mondo ormai al collasso, cinquecento anni indietro nell'Inghilterra medievale, con l'incarico di alterare l'esito di una sanguinosa guerra nel tentativo di scongiurare l'apocalisse.
Dal punto di vista tecnico, ogni battaglia si svolge in tempo reale con migliaia di soldati impegnati simultaneamente sul campo. Ciascuna unità è governata da un'intelligenza artificiale multi-thread di nuova generazione, che ne gestisce decisioni, ricerca dei percorsi e fedeltà.
L'elemento distintivo del gioco resta però l'anacronismo bellico: fucili d'assalto, fucili a pompa, lanciagranate, SUV blindati, moto, elicotteri da combattimento e attacchi aerei si affiancano a spade e frecce, permettendo al giocatore di seminare scompiglio tra le fila nemiche con armamenti ben oltre l'epoca rappresentata.
La modalità cooperativa consente fino a tre amici di guidare i propri eserciti al fianco di quello del giocatore per abbattere le difese dei castelli nemici o difendere le fortezze alleate dagli assalti avversari.
Kingmakers debutterà in accesso anticipato su PC tramite Steam ed Epic Games Store, ma non ha ancora una data d'uscita precisa. Speriamo che venga comunicata al più presto.