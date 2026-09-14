Kingmakers si mostra in un lungo video di gameplay, data di uscita ancora da annunciare

L'editore tinyBuild e lo sviluppatore Redemption Road Games hanno pubblicato un video di approfondimento di dodici minuti dedicato al gameplay di Kingmakers, sparatutto in terza persona con elementi strategici ambientato in un Medioevo devastato dalla guerra. Il giocatore deve tornare indietro nel tempo in un'epoca medievale dilaniata dai conflitti, armato però di un vasto arsenale di armi moderne, con l'obiettivo di cambiare il corso della storia e salvare il futuro in un sandbox action/strategico. Il fulcro dell'esperienza è la costruzione del proprio regno e la guida di eserciti composti da migliaia di unità in battaglie simulate in tempo reale, affrontabili sia in solitaria che in cooperativa.