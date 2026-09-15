0

Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton è stato rinviato su PS5, Xbox, Nintendo Switch 2 e Steam

Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton non arriverà più nel 2026: Shueisha Games e poncle hanno rinviato il survival multiplayer al 2027, pubblicando nel frattempo un nuovo trailer con gameplay e nuovi personaggi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   15/09/2026
Artwork con i personaggi di Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton

Shueisha Games e il team di poncle, autore di Vampire Survivors, hanno annunciato il rinvio di Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton. Il survival multiplayer basato sul manga di Gege Akutami, inizialmente previsto entro la fine dell'anno, è ora fissato per un generico 2027. Il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam.

In compenso è stato pubblicato il secondo trailer ufficiale, che si apre con alcune sequenze animate per poi mostrare spezzoni di gameplay con gli oltre 20 personaggi giocabili disponibili al lancio, tra cui Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo e Yuta Okkotsu.

Vampire Survivors incontra i battle royale e Jujutsu Kaisen

Annunciato lo scorso giugno, Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton è una nuova esperienza in stile Vampire Survivors, realizzata da poncle in collaborazione con Shueisha Games. Il gioco propone un impianto action con attacchi automatici e visuale dall'alto, in cui il giocatore deve affrontare e sopravvivere a centinaia (o migliaia) di nemici, integrando però dinamiche tipiche dei multiplayer battle royale. Alla fine del match, i due giocatori migliori si affrontano in un duello finale che decreta il vincitore.

Poncle ha fornito nuovi dettagli su Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton Poncle ha fornito nuovi dettagli su Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton

La struttura di gioco premia movimento, posizionamento e gestione della build, con ogni personaggio caratterizzato da abilità e tratti unici. Salendo di livello è possibile scegliere nuove abilità o armi, creando sinergie sempre diverse. Raggiunti i 100 punti si attiva una Rule Addition, una meccanica che può sabotare gli avversari e cambiare il corso della partita.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton è stato rinviato su PS5, Xbox, Nintendo Switch 2 e Steam