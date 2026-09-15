Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton è stato rinviato su PS5, Xbox, Nintendo Switch 2 e Steam

In compenso è stato pubblicato il secondo trailer ufficiale , che si apre con alcune sequenze animate per poi mostrare spezzoni di gameplay con gli oltre 20 personaggi giocabili disponibili al lancio, tra cui Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo e Yuta Okkotsu.

Shueisha Games e il team di poncle, autore di Vampire Survivors, hanno annunciato il rinvio di Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton . Il survival multiplayer basato sul manga di Gege Akutami, inizialmente previsto entro la fine dell'anno, è ora fissato per un generico 2027 . Il gioco arriverà su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam.

Vampire Survivors incontra i battle royale e Jujutsu Kaisen

Annunciato lo scorso giugno, Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton è una nuova esperienza in stile Vampire Survivors, realizzata da poncle in collaborazione con Shueisha Games. Il gioco propone un impianto action con attacchi automatici e visuale dall'alto, in cui il giocatore deve affrontare e sopravvivere a centinaia (o migliaia) di nemici, integrando però dinamiche tipiche dei multiplayer battle royale. Alla fine del match, i due giocatori migliori si affrontano in un duello finale che decreta il vincitore.

La struttura di gioco premia movimento, posizionamento e gestione della build, con ogni personaggio caratterizzato da abilità e tratti unici. Salendo di livello è possibile scegliere nuove abilità o armi, creando sinergie sempre diverse. Raggiunti i 100 punti si attiva una Rule Addition, una meccanica che può sabotare gli avversari e cambiare il corso della partita.