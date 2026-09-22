Il nuovo StarCraft "non sarà un’esclusiva Xbox", ma Blizzard rimane molto vaga

Secondo quanto riportato da Kotaku, alla domanda diretta su dove il gioco verrà pubblicato, Blizzard ha risposto che "per ora possiamo solo dire che StarCraft non sarà un'esclusiva" . Quando il portale ha chiesto se ciò implicasse l'arrivo su altre console o semplicemente la presenza di una versione PC, i rappresentanti dello studio sono rimasti sul vago , chiarendo solo che, qualora un articolo definisse il gioco come "esclusiva Xbox", Blizzard sarebbe costretta a chiedere una correzione.

Come forse avrete notato dal trailer di annuncio del gioco , Blizzard non aveva indicato alcuna piattaforma di riferimento per il nuovo gioco della serie. L'unica informazione concreta era arrivata da Xbox UK , che aveva parlato genericamente di un'uscita su "una console Xbox", senza ulteriori dettagli. Nessuna menzione del PC, storica casa della serie, né di altre piattaforme.

Blizzard Entertainment ha confermato che il nuovo StarCraft open world, atteso per il 2030, "non sarà un'esclusiva" Xbox . La precisazione arriva da una serie di scambi email post-BlizzCon 2026 con Kotaku, ma la formulazione prudente e volutamente vaga scelta dallo studio a conti fatti lascia più dubbi che risposte.

Nessuna certezza

In altre parole, StarCraft non è esclusivo per le piattaforme verdecrociate, ma al tempo stesso Blizzard al momento non vuole specificare su quali altre piattaforme arriverà. Non conferma PS5 o PS6, Nintendo Switch 2 e neppure il PC, pur essendo la piattaforma storica della serie.

La scelta di evitare qualsiasi dettaglio concreto a quattro anni dal lancio potrebbe riflettere la fase ancora acerba del progetto, ma anche la strategia multipiattaforma poco chiara che Microsoft sta adottando negli ultimi anni. Nel giro di pochi anni si è passati da un modello basato sulle esclusive, a un approccio "caso per caso", poi a una fase quasi totalmente multipiattaforma che ha portato serie di punta come Gears e Halo su PlayStation, e ora nuovamente a una politica selettiva che vedrà titoli come Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution come esclusive console Xbox.

In questo contesto, la vaghezza di Blizzard non sorprende: con anni di sviluppo ancora davanti e una strategia Xbox in continua evoluzione, impegnarsi su piattaforme specifiche sarebbe prematuro. Per ora, dunque, l'unica certezza è che StarCraft non uscirà unicamente su console Xbox, ma Blizzard non è ancora pronta a dire dove lo si potrà giocare.