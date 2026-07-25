Aliens: Fireteam Elite 2 ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer

Il team Cold Iron Studios e il publisher Daybreak Game Company hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Aliens: Fireteam Elite 2, il nuovo sparatutto in terza persona cooperativo ambientato all'interno del celebre universo fantascientifico, disponibile dal 25 agosto su PC e console, come riferito nel nuovo trailer di presentazione.

Il gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S in un'edizione standard al prezzo di 49,99$ contenente solo la copia del gioco e in una 40th Anniversary Premium Edition che, al prezzo di 69,99$, conterrà il gioco insieme a diversi elementi cosmetici aggiuntivi in-game, ovvero il Ripley's Hive Exterminator Pack e l'Herk Mondo's Pest Pack, entrambi acquistabili anche a parte con il Premium Upgrade.

Aliens: Fireteam Elite 2 è previsto in versione digitale per il 25 agosto su tutte le piattaforme, e per quanto riguarda la versione PC sarà disponibile attraverso Steam ed Epic Games Store.