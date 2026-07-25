Aliens: Fireteam Elite 2 ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un nuovo trailer

Il team Cold Iron Studios e il publisher Daybreak Game Company hanno annunciato la data di uscita ufficiale di Aliens: Fireteam Elite 2, il nuovo sparatutto in terza persona cooperativo ambientato all'interno del celebre universo fantascientifico, disponibile dal 25 agosto su PC e console, come riferito nel nuovo trailer di presentazione.
Il gioco arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X|S in un'edizione standard al prezzo di 49,99$ contenente solo la copia del gioco e in una 40th Anniversary Premium Edition che, al prezzo di 69,99$, conterrà il gioco insieme a diversi elementi cosmetici aggiuntivi in-game, ovvero il Ripley's Hive Exterminator Pack e l'Herk Mondo's Pest Pack, entrambi acquistabili anche a parte con il Premium Upgrade.
Aliens: Fireteam Elite 2 è previsto in versione digitale per il 25 agosto su tutte le piattaforme, e per quanto riguarda la versione PC sarà disponibile attraverso Steam ed Epic Games Store.
Squadre di quattro giocatori e una nuova classe
Aliens: Fireteam Elite 2 mette in scena furenti scontri tra marine e xenomorfi, all'interno di una classica struttura da sparatutto in terza persona ma fortemente portata al multiplayer cooperativo, con squadre composte da un massimo di quattro giocatori nei panni dei Colonial Marines schierati negli angoli più ostili dell'universo di Alien.
In questo caso non si tratta di una missione di salvataggio, ma di una lotta per la sopravvivenza, in base a quanto riferito dalla descrizione ufficiale del gioco.
Gli Xenomorfi si aggirano nei corridoi, tendono imboscate dall'ombra e si riversano in massa in numero schiacciante e ogni stanza potrebbe essere l'ultima.
"Coordinati con la tua squadra, sfrutta le abilità uniche di ogni classe e adattati al volo man mano che gli scontri si intensificano, passando da tensioni da stallo a una guerra senza quartiere. Con meccaniche di squadra più approfondite, nemici più intelligenti e una classe Specialista completamente personalizzabile, Aliens: Fireteam Elite 2 offre l'esperienza cooperativa definitiva di Aliens".
Dopo essere stato classificato dall'ESRB nei mesi scorsi, Aliens: Fireteam Elite 2 è stato presentato con un primo trailer lo scorso maggio, e ora ha infine una data di uscita ufficiale prevista fra un mese preciso.
Si presenta come un'evoluzione diretta del capitolo precedente, che ottiene ulteriore complessità dall'estensione delle squadre da tre a quattro giocatori e dall'aggiunta fondamentale della nuova classe dello Specialista, che va ad arricchire l'importante meccanica in questione, con ogni combattente che può sfruttare armi, equipaggiamenti ed abilità specifiche.