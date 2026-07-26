Stellar Blade per PC è in sconto su Instant Gaming: offerta valida per poco tempo

Su Instant Gaming è attualmente disponibile Stellar Blade per PC a 45,13 € invece di 70 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Le offerte El Dorado Summer Sales sono valide fino al 27 luglio, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice Steam. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e il gioco potrebbe non essere più disponibile. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Vesti i panni di Eve
In questa avventura l'umanità è stata costretta a fuggire dopo aver perso la guerra contro i Naytiba, una potente razza aliena. Vestirai i panni di Eve in uno scenario post-apocalittico e dovrai riconquistare la Terra annientando la minaccia aliena. Il sistema di combattimento è solido, con una progressione ben congegnata e una curva della difficoltà ben calibrata. Anche il background narrativo è elaborato e interessante, mentre il gameplay offre una buona varietà di missioni, mappe e longevità.
Tuttavia, i boss migliori sono tutti concentrati nella parte finale del gioco e alcune fasi della campagna sono piuttosto piatte. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.