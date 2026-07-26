Stellar Blade per PC è in sconto su Instant Gaming: offerta valida per poco tempo

Su Instant Gaming è attualmente disponibile Stellar Blade per PC a 45,13 € invece di 70 € (abbiamo già calcolato l'IVA). Le offerte El Dorado Summer Sales sono valide fino al 27 luglio , quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice Steam . Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e il gioco potrebbe non essere più disponibile. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Vesti i panni di Eve

In questa avventura l'umanità è stata costretta a fuggire dopo aver perso la guerra contro i Naytiba, una potente razza aliena. Vestirai i panni di Eve in uno scenario post-apocalittico e dovrai riconquistare la Terra annientando la minaccia aliena. Il sistema di combattimento è solido, con una progressione ben congegnata e una curva della difficoltà ben calibrata. Anche il background narrativo è elaborato e interessante, mentre il gameplay offre una buona varietà di missioni, mappe e longevità.

Stellar Blade

Tuttavia, i boss migliori sono tutti concentrati nella parte finale del gioco e alcune fasi della campagna sono piuttosto piatte. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.