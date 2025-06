Abbiamo quindi testato con aspettative piuttosto alte la versione PC di Stellar Blade, convinti di trovarci per le mani una possibile perla di ottimizzazione. Il risultato? Una conversione persino al di sopra delle nostre più rosee aspettative , in verità, che dovrebbe fare da esempio a qualunque progetto di questo tipo e a tutte le esclusive Sony con l'intenzione di approdare su PC.

L'aspetto più interessante su cui concentrarsi al momento dell'annuncio, infatti, a nostro parere era proprio Shift Up : trattandosi di un team coreano chiaramente ferratissimo nell'uso di Unreal Engine, non era certo folle aspettarsi un lavoro di tutto rispetto , con ogni probabilità anche spanne sopra la versione PS5 Pro del titolo originale. Certo, l'ecosistema PC con il suo labirinto di configurazioni e le sue inattese problematiche non è facile da navigare anche per gli sviluppatori più esperti, ma gli ingredienti per un prodotto ottimizzato alla grande e di altissima qualità c'erano tutti.

Quando si parla di Stellar Blade la discussione tende, purtroppo con fin troppa frequenza, ad allontanarsi dal valore del titolo in sé e a orientarsi verso altri argomenti, spesso molto più beceri e superficiali. Persino al momento dell'annuncio di una (prevedibilissima) versione PC, molto del cosiddetto "internet discourse" si è concentrato sul fatto che il gioco sarebbe stato una sorta di nuova El Dorado per gli amanti delle nude mod , con poca considerazione per le qualità di un lavoro che, a oggi, è uno dei più solidi action presenti sulla piattaforma Sony.

Una spolverata stellare

Non crediamo sia il caso di entrare di nuovo nel dettaglio delle qualità dell'opera di Shift Up come "gioco". Abbiamo già analizzato a fondo il tutto in una recensione di Stellar Blade molto dettagliata e questa conversione per PC non ha praticamente contenuti extra, al di fuori di un boss aggiuntivo e di una miriade di costumi (comunque apprezzabili aggiunte, va detto). Ciò che dovete sapere, semplicemente, è che Stellar Blade è un validissimo action con un gameplay ben rifinito, un discreto livello di sfida e una struttura in realtà più mutuata da quella di Nier: Automata che dai giochi FromSoftware, nonostante l'ispirazione da quest'ultimi sia evidente quando si approfondiscono le meccaniche.

Su PC Stellar Blade è ancor più godibile da giocare, perché la latenza della versione PlayStation è praticamente scomparsa

Questo curioso mix di elementi rende il gioco diretto da Kim Hyung-tae capace di distinguersi dalla massa, almeno in minima parte, e persino la narrativa - nonostante una caratterizzazione dei personaggi principali di cartapesta - risulta accattivante per via di twist rispettabili e di un universo più elaborato di quanto si possa pensare. Tutto questo ben di Dio su PC è invariato e anzi risulta persino più godibile, perché la leggera latenza dei comandi della versione base è praticamente scomparsa, rendendo le manovre difensive attorno a cui ruotano buona parte dei sistemi più precise ed efficienti.

Gli amanti della personalizzazione saranno felici di sapere che Eve ha svariati nuovi costumi. Nemmeno poi così difficili da modellare, visto il quantitativo striminzito di "tessuto digitale"

L'aspetto davvero importante in una conversione di questo tipo, a ogni modo, è quello tecnico, e come abbiamo già accennato Shift Up non ha minimamente deluso, mettendo in campo una versione PC della loro opera a dir poco eccezionale da ogni punto di vista, a partire da quello puramente estetico. Stellar Blade, difatti, era un gioco molto bello da vedere in movimento anche nella sua forma originale, ma su PC è persino più definito e bello rispetto alla versione PlayStation 5 Pro in 4k, con dettagli di altissimo livello e un'estetica patinata che brilla più che mai su configurazioni di alto livello. Noi, in particolare, lo abbiamo testato su un PC con una Sapphire Nitro Radeon 9070 XT di fascia alta dove (prevedibilmente) il gioco gira in modo impeccabile, a frame rate altissimi anche con tutti i dettagli al massimo in 1440p.

Anche su configurazioni Nvidia di pari fascia Stellar Blade sembra girare magnificamente bene e, se c'è una piccola macchia sul gioco, è forse solo il fatto che lo abbiamo trovato meno definito una volta attivato l'FSR di AMD, laddove sembrano non esserci problemi con il DLSS di Nvidia. Non che la cosa preoccupi particolarmente comunque, se si disattivano entrambi il frame rate resta eccezionale con tutta la definizione che si possa desiderare e nessun artefatto, quindi il problema non si pone.