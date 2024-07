Aliens Fireteam Elite 2 trapela online come Project Macondo: nuova campagna, personaggi e dettagli vari

Aliens: Fireteam Elite 2 sembra essere realtà in base a un nuovo leak che svela il nuovo progetto chiamato "Project Macondo" con diversi dettagli, tra i quali una nuova campagna, nuovi personaggi con caratteristiche peculiari ed elementi del gameplay.

L'idea centrale è sempre quella di offrire azione in stile sparatutto cooperativo per tre giocatori, con la possibilità di entrare in battaglia con altri utenti umani o due compagni gestiti dall'IA, all'interno di una campagna narrativa completamente nuova.

Alla base della nuova Campagna narrativa c'è l'idea di inserire i giocatori nei panni di operatori di forze speciali addestrati per combattere gli xenomorfi, ma in questo caso appartenenti a classi specifiche e con particolari caratteristiche.