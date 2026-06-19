Nagoshi Studio perde altri sviluppatori, Gang of Dragon è stato cancellato?

Sebbene non ci siano stati ancora degli annunci ufficiali, Nagoshi Studio ha perso altri sviluppatori negli ultimi giorni e ciò fa pensare che Gang of Dragon sia stato cancellato, o quantomeno che il progetto sia stato messo in pausa nella speranza di un recupero.

Abbiamo già parlato dell'addio di Daisuke Sato, co-fondatore del team di sviluppo e storico collaboratore di Toshihiro Nagoshi ai tempi della serie Yakuza, ma sono state documentate ulteriori defezioni che sembrano confermare la chiusura dello studio.

Nello specifico, Kazuki Hosokawa, responsabile del dipartimento di design, ha annunciato apertamente di essersi dimesso e, nel suo messaggio di congedo, ha spiegato di aver trascorso quattro anni e mezzo circondato da professionisti di grande talento, definendo questa esperienza come estremamente gratificante.

Anche Naoki Someya, lead environment designer e vice responsabile del dipartimento di design, ha cambiato azienda ed è entrato a far parte di Lightspeed Japan. Il technical artist Tomoharu Hosaka, invece, ha intrapreso un nuovo percorso professionale presso Capcom.

Altri due sviluppatori hanno trovato una nuova collocazione in MIXI, società nota soprattutto per il successo di Monster Strike: si tratta del 3D cinematic artist Hiroya Wakui e del lead character artist Saizo Nagai.

Nel frattempo, il VFX artist Shuichi Takahashi e il character artist Toshihiro Ando indicano ora Nagoshi Studio come ex datore di lavoro, pur senza aver ancora reso pubbliche eventuali nuove destinazioni professionali.