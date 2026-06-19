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Shinji Mikami: "Se vi basta guardare qualcuno giocare, il gioco non è abbastanza bello"

Shinji Mikami ha spiegato durante un livestream che se vi basta guardare qualcun altro giocare, allora quel gioco non è abbastanza bello da farvi desiderare di provarlo di persona.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/06/2026
Shinji Mikami

Se vi basta guardare qualcuno giocare, il gioco non è abbastanza bello: è questo il concetto espresso da Shinji Mikami, che di recente è stato ospite del canale YouTube del comico giapponese e streamer Eiko Kano.

"Se gli spettatori guardano il gameplay di un gioco fino alla fine e si ritengono soddisfatti, allora quel gioco valeva solo fino a quel punto", ha detto il creatore di Resident Evil, assumendosi dunque come autore questa responsabilità.

"Il nostro lavoro è creare giochi che facciano venire alle persone la voglia di completarli con le proprie mani, anche se hanno già visto qualcun altro farlo." Nel momento in cui ciò non accade, dunque, c'è un problema.

Shift Up ha acquisito Unbound, il nuovo team di Shinji Mikami Shift Up ha acquisito Unbound, il nuovo team di Shinji Mikami

Mikami ha tuttavia chiarito che la questione si pone soltanto nel momento in cui le vendite di un titolo vengono in qualche modo danneggiate da questo tipo di attività, ovverosia quando ci si accontenta di guardare anziché acquistare.

Il controverso mondo degli streamer

Attualmente al lavoro su di una nuova proprietà intellettuale tripla A, Mikami ha espresso la propria posizione su richiesta dello streamer che lo ha ospitato, e che da tempo si chiede quale sia l'effettivo contributo delle sue trasmissioni: una pubblicità gratuita o un elemento negativo?

Shinji Mikami
Shinji Mikami

Secondo Mikami, tuttavia, queste attività sono perfettamente legittime: nel momento in cui diventano una "minaccia" per un gioco, vuol dire appunto che quel gioco non è abbastanza bello da spingere gli utenti ad acquistarlo e provarlo direttamente.

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