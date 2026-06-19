Shinji Mikami: "Se vi basta guardare qualcuno giocare, il gioco non è abbastanza bello"

Se vi basta guardare qualcuno giocare, il gioco non è abbastanza bello: è questo il concetto espresso da Shinji Mikami, che di recente è stato ospite del canale YouTube del comico giapponese e streamer Eiko Kano.

"Se gli spettatori guardano il gameplay di un gioco fino alla fine e si ritengono soddisfatti, allora quel gioco valeva solo fino a quel punto", ha detto il creatore di Resident Evil, assumendosi dunque come autore questa responsabilità.

"Il nostro lavoro è creare giochi che facciano venire alle persone la voglia di completarli con le proprie mani, anche se hanno già visto qualcun altro farlo." Nel momento in cui ciò non accade, dunque, c'è un problema.

Mikami ha tuttavia chiarito che la questione si pone soltanto nel momento in cui le vendite di un titolo vengono in qualche modo danneggiate da questo tipo di attività, ovverosia quando ci si accontenta di guardare anziché acquistare.