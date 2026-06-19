Electronic Arts starebbe per dare il via a una prima ondata di licenziamenti

"I dipendenti stanno ricevendo la comunicazione del loro licenziamento e mi è stato riferito che i tagli stanno colpendo diverse aree dell'azienda ." Si tratterebbe tuttavia solo della prima fase di un'operazione più grande.

"Purtroppo alcune fonti affidabili mi dicono che Electronic Arts sta cominciando a effettuare dei licenziamenti , anche se il primo round potrebbe essere relativamente contenuto", ha scritto Destin Legarie.

Si preannuncia un nuovo terremoto?

Mentre si parla di come Double Fine e Ninja Theory siano in trattativa con Xbox per evitare la chiusura e tornare indipendenti, da più parti arrivano testimonianze secondo cui sarebbe in arrivo un vero e proprio bagno di sangue all'interno dell'industria videoludica.

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La sensazione è che i tagli interni a Microsoft saranno solo l'inizio di una crisi che coinvolgerà l'intero settore, segnando la chiusura di studi e il taglio di numerosi posti di lavoro.