Electronic Arts starebbe per dare il via a una prima ondata di licenziamenti: lo riferiscono fonti interne, che parlano di un taglio iniziale contenuto ma che andrà a toccare diverse divisioni dell'azienda.
"Purtroppo alcune fonti affidabili mi dicono che Electronic Arts sta cominciando a effettuare dei licenziamenti, anche se il primo round potrebbe essere relativamente contenuto", ha scritto Destin Legarie.
"I dipendenti stanno ricevendo la comunicazione del loro licenziamento e mi è stato riferito che i tagli stanno colpendo diverse aree dell'azienda." Si tratterebbe tuttavia solo della prima fase di un'operazione più grande.
Per il momento non esistono comunicazioni ufficiali relative ai tagli né sono stati diffusi dati in merito all'entità dei licenziamenti, ma immaginiamo che l'azienda pubblicherà a breve una nota al riguardo.
Si preannuncia un nuovo terremoto?
Mentre si parla di come Double Fine e Ninja Theory siano in trattativa con Xbox per evitare la chiusura e tornare indipendenti, da più parti arrivano testimonianze secondo cui sarebbe in arrivo un vero e proprio bagno di sangue all'interno dell'industria videoludica.
La sensazione è che i tagli interni a Microsoft saranno solo l'inizio di una crisi che coinvolgerà l'intero settore, segnando la chiusura di studi e il taglio di numerosi posti di lavoro.
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