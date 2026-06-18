Nonostante crisi e tagli, il mercato dei videogiochi ha raggiunto ricavi record da $200 miliardi

La sezione PC ha mostrato un incremento del 12% nel 2025 rispetto all'anno precedente, con 43,6 miliardi di ricavi, le console hanno raggiunto 44,7 miliardi, risalendo dal calo emerso nel 2024 con un incremento del 2,8% di anno in anno, mentre le piattaforme mobile dominano incontrastate con 113,3 miliardi di dollari di ricavi, facendo registrare un incremento del 10,7%.

La crescita è trainata soprattutto da PC e piattaforme mobile, ma anche le console sono comunque andate in positivo nel corso dell'anno, contribuendo a raggiungere 201,6 miliardi di dollari di ricavi per quanto riguarda tutto il mercato videoludico, con un incremento del 9,1% rispetto all'anno precedente e avendo superato per la prima volta la soglia dei 200 miliardi.

Il mercato videoludico , complessivamente, continua a crescere: nonostante il periodo di notevole crisi fra tagli e licenziamenti di massa, il nuovo report di Newzoo mostra che i ricavi sono stati da record , avendo superato per la prima volta i 200 miliardi di dollari nel 2025 .

Mobile e PC con i maggiori aumenti

Le piattaforme mobile continuano dunque ad essere la principale forza motrice del mercato intero, ma anche il PC ha dimostrato una notevole crescita, nonostante la crisi dell'hardware che ha portato a prezzi folli.

Grafico sui ricavi nelle tre sezioni del mercato videoludico: mobile, PC e console

È aumentata anche la spesa nel software, sia per quanto riguarda i giochi singoli che per per le micro-transazioni e anche per i servizi in abbonamento. Si prevede inoltre che, per il 2028, il mercato videoludico possa raggiungere ricavi per 234 miliardi di dollari.

Tuttavia, restano molti elementi critici all'interno dell'industria: i ricavi sono alti ma anche le spese sono altissime, in particolare per quanto riguarda la produzione di hardware e di videogiochi tripla A, dunque questi risultati non mettono al riparo da tagli, chiusure e licenziamenti, come stiamo vedendo in questi giorni.

I prodotti più tradizionali, come le console e i videogiochi standard tripla A, sono quelli che comportano le maggiori spesi e i maggiori rischi rispetto al resto del mercato, ed è qui che si concentra probabilmente la maggior parte dei problemi, sebbene ci siano ovviamente casi differenti come gli enormi ricavi che si prospettano per Take Two con il lancio di GTA 6.

Di recente stanno emergendo i grossi problemi di Xbox con Double Fine e Ninja Theory che sarebbero in trattativa con Xbox per evitare la chiusura e tornare indipendenti, così come altri team risultano a rischio. Proprio questa settimana è emersa la notizia sul licenziamento dell'intero team di sviluppo di Luna Abyss, poche settimane dopo il lancio del gioco.