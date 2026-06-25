GTA 6 sembra indicare la presenza di un nuovo GTA Online tra i file della versione Xbox

Sono ore convulse per quanto riguarda le informazioni su GTA 6, vista l'apertura delle prenotazioni e tutto quello che ne è conseguito, ma nessuno parla ancora di GTA Online, pertanto risulta interessante notare una caratteristica che pare sia emersa dai file della versione Xbox del gioco.

In effetti, Rockstar Games non ha ancora comunicato nulla per quanto riguarda la piattaforma multiplayer online collegata a GTA 6, che in effetti potrebbe anche non esserci o arrivare successivamente, come accaduto anche con l'originale GTA Online e GTA V, d'altra parte.

Il fatto che questa sia prevista, e che GTA 6 sia trattato essenzialmente come un gioco single player, può però essere derivato anche dal modo in cui i dati sono organizzati, in digitale, per quanto riguarda il download della versione Xbox.