GTA 6 sembra indicare la presenza di un nuovo GTA Online tra i file della versione Xbox

Sono ore convulse per quanto riguarda le informazioni su GTA 6, vista l'apertura delle prenotazioni e tutto quello che ne è conseguito, ma nessuno parla ancora di GTA Online, pertanto risulta interessante notare una caratteristica che pare sia emersa dai file della versione Xbox del gioco.
In effetti, Rockstar Games non ha ancora comunicato nulla per quanto riguarda la piattaforma multiplayer online collegata a GTA 6, che in effetti potrebbe anche non esserci o arrivare successivamente, come accaduto anche con l'originale GTA Online e GTA V, d'altra parte.
Il fatto che questa sia prevista, e che GTA 6 sia trattato essenzialmente come un gioco single player, può però essere derivato anche dal modo in cui i dati sono organizzati, in digitale, per quanto riguarda il download della versione Xbox.
Una "storia" e anche qualcos'altro?
Come riferito da alcuni utenti su X, visibile anche nel messaggio qui sotto, il pacchetto generale di GTA 6 in digitale contiene a sua volta vari elementi scaricabili, visibili nella sezione "and-on" come elementi che possono probabilmente essere installati a scelta.
Tra questi troviamo una "Storia", che verosimilmente conterrà gli elementi principali della storia a giocatore singolo di GTA 6, oltre a pacchetti aggiuntivi come Ultimate Edition Upgrade e Vintage Vice City Pack.
L'idea che ci sia una definizione di "storia" fa pensare che sia previsto anche un pacchetto multiplayer da identificare a parte come piattaforma separata, considerando che GTA 6 viene proprio segnalato come "esperienza single player".
Una suddivisione del genere fa pensare che si possa installare anche alternativamente la modalità storia o quella multiplayer, in maniera simile a quanto accade in altri casi, ma al momento si tratta ancora soltanto di speculazioni.
Considerando il successo riscosso dalla piattaforma online e il business che ruota attorno a questa, è estremamente probabile che Rockstar Games abbia intenzione di lanciare un nuovo GTA Online in corrispondenza di GTA 6, con tutti gli aggiornamenti del caso.
Nel frattempo, GTA Online riceverà un grosso update con nuova rapina a luglio.
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