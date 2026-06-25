L'Acer Nitro V 15 è al minimo storico su Amazon: dispone di una 5060 e un processore i7 di 13° Gen

Su Amazon, oggi, in occasione della terza giornata di offerte per i Prime Days è presente e disponibile una promo sull'Acer Nitro V 15: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% (-400€) sul laptop e un costo totale e finale di 999€ (minimo storico). Il notebook è acquistabile anche a rate tramite il servizio Amazon dedicato. Puoi acquistarlo sfruttando direttamente questo link o il box qui sotto: L'Acer Nitro V 15 è un notebook da gaming progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di gioco coinvolgente. Al centro della configurazione troviamo il potente processore Intel Core i7-13620H di tredicesima generazione, affiancato dalla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB di memoria GDDR7.
Ulteriori dettagli sul laptop
Il display da 15,6 pollici Full HD garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la frequenza di aggiornamento a 165 Hz assicura una fluidità eccellente nelle scene più dinamiche.
Grazie alla nuova architettura NVIDIA Blackwell, la GeForce RTX 5060 introduce funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale, migliorando prestazioni e qualità grafica.
Anche la comunicazione beneficia dell'AI grazie ad Acer PurifiedVoice, una tecnologia che riduce i rumori di fondo e rende più chiare le conversazioni durante il gaming online e le dirette streaming.
Per mantenere il sistema sempre efficiente, il software NitroSense permette di monitorare le temperature, regolare la velocità delle ventole e personalizzare le impostazioni delle prestazioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.