007 First Light batte EA Sports FC 26 e riconquista la vetta della classifica inglese

Il fascino di James Bond può battere perfino la febbre calcistica dei Mondiali. È quanto emerge dalla nuova classifica settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito, dove 007 First Light torna in vetta dopo che EA Sports FC 26 aveva conquistato il primo posto in concomitanza con l'inizio della competizione.
Sul terzo gradino del podio troviamo Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, protagonista di una notevole risalita dall'ottava posizione. Situazione opposta per LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che scivola dalla terza alla settima posizione.
Chi sale e chi scende
La settimana registra anche due nuove entrate nella top 10: EA Sports UFC 6 e The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, che debuttano rispettivamente al quinto e al sesto posto.
Di seguito trovate la top 20 della classifica inglese:
- 007 First Light
- EA Sports FC 26
- Tomodachi Life: Vita da Sogno
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- EA Sports UFC 6
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
- Pokémon Pokopia
- Football Manager 26
- Mario Kart World
- Resident Evil Requiem
- Tekken 8
- Leggende Pokémon Z-A
- The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
- Minecraft
- Donkey Kong Bananza
- Animal Crossing: New Horizons
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Bros. Wonder
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