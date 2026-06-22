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007 First Light batte EA Sports FC 26 e riconquista la vetta della classifica inglese

007 First Light torna in vetta alla classifica inglese, superando EA Sports FC 26 nonostante l'effetto Mondiali. La top 10 registra anche due nuove entrate, con movimenti significativi tra salite e cadute.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   22/06/2026
James Bond in 007 First Light
007 First Light
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Il fascino di James Bond può battere perfino la febbre calcistica dei Mondiali. È quanto emerge dalla nuova classifica settimanale dei giochi più venduti nel Regno Unito, dove 007 First Light torna in vetta dopo che EA Sports FC 26 aveva conquistato il primo posto in concomitanza con l'inizio della competizione.

Sul terzo gradino del podio troviamo Tomodachi Life: Una Vita da Sogno, protagonista di una notevole risalita dall'ottava posizione. Situazione opposta per LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, che scivola dalla terza alla settima posizione.

Chi sale e chi scende

La settimana registra anche due nuove entrate nella top 10: EA Sports UFC 6 e The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, che debuttano rispettivamente al quinto e al sesto posto.

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Di seguito trovate la top 20 della classifica inglese:

  1. 007 First Light
  2. EA Sports FC 26
  3. Tomodachi Life: Vita da Sogno
  4. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  5. EA Sports UFC 6
  6. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
  7. LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
  8. Pokémon Pokopia
  9. Football Manager 26
  10. Mario Kart World
  11. Resident Evil Requiem
  12. Tekken 8
  13. Leggende Pokémon Z-A
  14. The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition
  15. Minecraft
  16. Donkey Kong Bananza
  17. Animal Crossing: New Horizons
  18. Mario Kart 8 Deluxe
  19. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  20. Super Mario Bros. Wonder
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