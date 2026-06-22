Crisi delle RAM e iPhone 17: possibili aumenti di prezzo già nelle prossime settimane

Qualche giorno fa vi avevamo parlato dell'intenzione di Apple di aumentare i prezzi dei suoi prodotti per far fronte alla crisi delle RAM, una problematica che starebbe diventando sempre più pesante per l'intero settore. Ora nuove informazioni suggeriscono che i rincari potrebbero essere ormai dietro l'angolo e coinvolgere anche l'attuale gamma iPhone 17.

iPhone 17 ancora più costosi Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, la nuova strategia di Apple, anticipata dalle recenti dichiarazioni di Tim Cook, potrebbe entrare in vigore già nelle prossime settimane. Il giornalista ha inoltre collegato i possibili aumenti di prezzo all'imminente lancio della promozione "Back to School", attesa a breve. A rafforzare ulteriormente questa ipotesi è il noto leaker Ice Universe, secondo cui i rincari potrebbero interessare l'attuale gamma di punta di Apple. Sicuramente, non verranno rinviati in autunno, periodo in cui verranno annunciati gli iPhone 18 Pro. iPhone 17 In ogni caso, è probabile che dovremo aspettarci prezzi più alti anche per iPad e Mac, anche se al momento non è ancora chiaro quale sarà il reale impatto per i consumatori. Si tratta comunque di prodotti già di per sé costosi, quindi ulteriori rincari rischiano di pesare ancora di più sugli utenti. Apple, dal canto suo, sostiene di essere stata in un certo senso costretta a intervenire, descrivendo la crisi delle RAM come un evento raro, paragonabile a un'alluvione che si verifica una volta ogni cento anni. "Non ho mai visto nulla di simile in nessun settore in oltre 40 anni", ha dichiarato Tim Cook. Ricordiamo infine che i prezzi di iPhone 17 partono da 979 €, anche se al momento non è ancora chiaro di quanto potrebbero aumentare.

Poche soluzioni In precedenza, l'azienda è stata in grado di assorbire l'aumento dei costi, ma adesso inevitabilmente ci saranno ripercussioni sul prezzo finale per i consumatori. "Stiamo facendo del nostro meglio per attenuare gli enormi aumenti che ci vengono trasferiti e abbiamo cercato di proteggere i nostri clienti da tali aumenti, ma la situazione è diventata insostenibile". Crisi delle RAM "insostenibile" anche per Apple: Tim Cook conferma i rincari Secondo TechInsights, iPhone 18 Pro dovrebbe aumentare di circa 270 dollari, se Apple vuole mantenere invariati gli attuali margini di profitto. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.