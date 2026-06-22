SK Hynix supera Samsung: il boom dell'IA cambia gli equilibri dei chip di memoria

L'ascesa di SK Hynix è strettamente legata alla crescente importanza delle memorie avanzate utilizzate nei sistemi di elaborazione destinati ai modelli di intelligenza artificiale più sofisticati. Una trasformazione che ha premiato le aziende capaci di investire in tecnologie specializzate prima dell'esplosione della domanda.

L'ultima dimostrazione arriva dalla Corea del Sud, dove SK Hynix ha raggiunto un traguardo storico superando Samsung Electronics in termini di capitalizzazione di mercato. Si tratta di un risultato inimmaginabile per una società che poco più di vent'anni fa rischiava il collasso finanziario e che oggi occupa una posizione centrale nella catena di fornitura globale dell'IA.

L'industria dei semiconduttori continua a essere ridefinita dalla rapida diffusione dell'intelligenza artificiale. Un cambiamento che sta modificando non solo le strategie produttive dei principali produttori di chip, ma anche gli equilibri finanziari tra aziende che per anni hanno dominato il settore.

Memorie HBM e IA spingono SK Hynix oltre Samsung

Nella seduta del 22 giugno, il valore di mercato di SK Hynix ha raggiunto 2.080.400 miliardi di won, pari a circa 1.320 miliardi di euro, superando i 2.066.700 miliardi di won di Samsung Electronics, equivalenti a circa 1.310 miliardi di euro. Samsung mantiene una valutazione superiore considerando anche le azioni privilegiate, ma il sorpasso rappresenta comunque un passaggio simbolico per il settore tecnologico sudcoreano.

Uno stabilimento SK Hynix

La crescita di SK Hynix è stata sostenuta soprattutto dalle memorie HBM (High Bandwidth Memory), componenti progettati per lavorare a stretto contatto con i processori dedicati all'intelligenza artificiale. Questi chip consentono di aumentare la velocità di elaborazione e di ridurre i consumi energetici, caratteristiche diventate fondamentali nei data center che alimentano servizi e modelli IA.

A differenza delle memorie tradizionali, considerate per anni prodotti relativamente intercambiabili, le HBM richiedono competenze tecniche avanzate e processi produttivi più complessi. Questo ha creato barriere d'ingresso più elevate e margini economici superiori per i produttori in grado di soddisfare la domanda.

Secondo le stime degli analisti, dal 2025 SK Hynix ha preso il controllo di circa il 61% del mercato globale delle memorie HBM, mentre Samsung si ferma al 17% e Micron al 21%. Una leadership che ha attirato l'interesse di colossi tecnologici come NVIDIA, Google, Microsoft e Meta, impegnati nell'espansione delle proprie infrastrutture IA.

La trasformazione è ancora più evidente osservando i risultati finanziari. Dopo aver registrato nel 2023 una perdita operativa di 7.730 miliardi di won, circa 4,9 miliardi di euro, l'azienda è tornata rapidamente a crescere grazie all'esplosione della domanda legata all'intelligenza artificiale. Nel 2024 l'utile operativo ha raggiunto il livello record di 23.500 miliardi di won, equivalenti a circa 14,9 miliardi di euro.

Anche sul fronte produttivo il divario con Samsung si sta riducendo. Le previsioni indicano che SK Hynix aumenterà la capacità produttiva di memoria DRAM del 38% tra il 2025 e il 2028, contro una crescita stimata del 17,5% per Samsung. Una dinamica che potrebbe modificare ulteriormente gli equilibri del mercato nei prossimi anni. La società starebbe inoltre preparando una quotazione al Nasdaq negli Stati Uniti. L'operazione consentirebbe di ampliare la base di investitori internazionali e rafforzare ulteriormente la visibilità globale del gruppo.

Il sorpasso di SK Hynix rappresenta uno degli effetti più evidenti della rivoluzione innescata dall'intelligenza artificiale nel settore dei semiconduttori. Tecnologie che fino a pochi anni fa occupavano una posizione marginale sono diventate elementi indispensabili per il funzionamento delle moderne piattaforme IA. Un cambiamento che continua a ridisegnare gerarchie industriali consolidate e che potrebbe influenzare l'intero comparto tecnologico anche nel prossimo futuro.