Star Fox batte Pokémon Pokopia nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

Star Fox ha battuto Pokémon Pokopia, conquistando la prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2, e sorprende constatare che non è stato l'unico titolo a superare l'ormai celebre cozy game.
Al secondo posto troviamo infatti The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, che al debutto ufficiale ha guadagnato parecchio terreno rispetto alla scorsa settimana, sia con la standard edition che con la Digital Deluxe.
- Star Fox
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
- Pokémon Pokopia
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Digital Deluxe Edition
- Mario Kart World
- Yoshi and the Mysterious Book
- Donkey Kong Bananza
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Leggende Pokémon: Z-A
- Xenoblade Chronicles: Definitive Edition
La top five viene completata in questo caso da Mario Kart World, mentre la seconda parte della classifica vede la presenza di Yoshi and the Mysterious Book, Donkey Kong Bananza, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Leggende Pokémon: Z-A e Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.
La classifica dei giochi digitali
Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, Rise of the Tomb Raider mantiene il comando ma alle sue spalle lo scenario appare differente, con le prenotazioni di Devil May Cry 5, appena annunciato per Nintendo Switch 2, che portano l'action Capcom in seconda posizione.
- Rise of the Tomb Raider
- Devil May Cry 5
- Red Dead Redemption
- Mina the Hollower
- Deltarune
- Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
- Dave the Diver
- Fallout 4
- Dispatch
- eFootball Kick-Off!
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