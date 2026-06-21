Star Fox batte Pokémon Pokopia nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

Star Fox ha battuto Pokémon Pokopia, conquistando la prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2, e sorprende constatare che non è stato l'unico titolo a superare l'ormai celebre cozy game.

Al secondo posto troviamo infatti The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, che al debutto ufficiale ha guadagnato parecchio terreno rispetto alla scorsa settimana, sia con la standard edition che con la Digital Deluxe.

Star Fox The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Pokémon Pokopia The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Digital Deluxe Edition Mario Kart World Yoshi and the Mysterious Book Donkey Kong Bananza The Legend of Zelda: Breath of the Wild Leggende Pokémon: Z-A Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

La top five viene completata in questo caso da Mario Kart World, mentre la seconda parte della classifica vede la presenza di Yoshi and the Mysterious Book, Donkey Kong Bananza, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Leggende Pokémon: Z-A e Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.