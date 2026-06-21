0

Star Fox batte Pokémon Pokopia nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2

Pokémon Pokopia ha finalmente ceduto la vetta della classifica eShop di Nintendo Switch 2, superato non solo da Star Fox ma anche da The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/06/2026
I protagonisti di Star Fox

Star Fox ha battuto Pokémon Pokopia, conquistando la prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2, e sorprende constatare che non è stato l'unico titolo a superare l'ormai celebre cozy game.

Al secondo posto troviamo infatti The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, che al debutto ufficiale ha guadagnato parecchio terreno rispetto alla scorsa settimana, sia con la standard edition che con la Digital Deluxe.

  1. Star Fox
  2. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
  3. Pokémon Pokopia
  4. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Digital Deluxe Edition
  5. Mario Kart World
  6. Yoshi and the Mysterious Book
  7. Donkey Kong Bananza
  8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild
  9. Leggende Pokémon: Z-A
  10. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition
Star Fox: peluche e gadget dedicati sono disponibili sul Nintendo Store in Europa Star Fox: peluche e gadget dedicati sono disponibili sul Nintendo Store in Europa

La top five viene completata in questo caso da Mario Kart World, mentre la seconda parte della classifica vede la presenza di Yoshi and the Mysterious Book, Donkey Kong Bananza, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Leggende Pokémon: Z-A e Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

La classifica dei giochi digitali

Passando alla classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale, Rise of the Tomb Raider mantiene il comando ma alle sue spalle lo scenario appare differente, con le prenotazioni di Devil May Cry 5, appena annunciato per Nintendo Switch 2, che portano l'action Capcom in seconda posizione.

  1. Rise of the Tomb Raider
  2. Devil May Cry 5
  3. Red Dead Redemption
  4. Mina the Hollower
  5. Deltarune
  6. Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked
  7. Dave the Diver
  8. Fallout 4
  9. Dispatch
  10. eFootball Kick-Off!
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Nintendo eShop #Classifica
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Star Fox batte Pokémon Pokopia nella classifica eShop dei giochi per Nintendo Switch 2