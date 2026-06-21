15 giochi che danno il meglio su una console portatile

Non sempre è così, però: al di là del colpo che i PC handheld stanno subendo in questo momento, a causa dei folli rincari del mercato , ci sono tanti giochi che sembrano costruiti specificamente per essere vissuti proprio in portatile - che si tratti di Steam Deck o della famiglia di Nintendo Switch . In questo articolo ve ne raccontiamo alcuni perfetti da portarsi dietro, che sarebbe quasi un peccato costringere alla staticità di un monitor o una TV tradizionale: sono semplicemente perfetti sul piccolo schermo di una portatile .

Quando racconto di aver giocato buona parte dell'endgame di Clair Obscur: Expedition 33 seduta nel fresco del terrazzo di casa, la scorsa estate, di solito le persone immaginano che abbia portato lì un notebook da gioco, o forse che ci abbia sistemato una delle mie console domestiche. La realtà è che l'ho fatto spaparanzata su una poltroncina con una console portatile - o, nel caso specifico, un PC handheld.

Nel complesso, si tratta di un gioco che sembra davvero costruito per essere vissuto su una console portatile , qualsiasi sia la vostra preferita. Per conferma, sappiate che è sempre e stabilmente nella classifica dei più giocati dagli utenti di Steam Deck.

Il binomio "gioco estivo" e "gioco da portarsi dietro" probabilmente trova la sua incarnazione recente migliore in Dave the Diver . Ricorderete che, all'uscita nel 2023, divenne un piccolo grande fenomeno, ottenendo un'ottima accoglienza dal pubblico e dalla critica . Il motivo è presto detto: riesce a mescolare piuttosto bene due anime di gameplay: i momenti in cui, come suggerisce il titolo, ci si immerge nell'oceano per andare a pesca e quelli in cui, arrivata la sera, si gestisce il sushi bar dove si serve quello stesso pesce.

Sul display di Switch 2 il trionfo di colori che caratterizza il "libro misterioso" in cui Yoshi si muove è particolarmente godibile. E anche l'intera struttura del gioco , dove si entra e si esce dall'esplorazione dei livelli praticamente all'istante, si sposa benissimo a una fruizione portatile , che a volte costringe al mordi e fuggi, o alle interruzioni improvvise. Nella già corposa libreria della nuova console di casa Nintendo, potrebbe essere uno dei migliori giochi da godersi mentre ci si rilassa durante le vacanze.

Uscita recentissima, ma che è cucita su misura per l'idea di utilizzare Switch 2 come una console portatile da portarsi nello zaino, anziché tenerla sempre collegata alla TV. L'ultimo esperimento della serie Yoshi riesce a brillare perché, anziché ricalcare la struttura del platform classico, diventa un'avventura esplorativa fatta di scoperte e creature stravaganti , che rendono ogni livello un parco giochi in miniatura con meccaniche tutte sue.

Balatro

Balatro attira in una bonaria trappola, che in portatile si fa ancora più letale: quella del dirsi "un altro giro e stacco". Non è un caso che si sia parlato tanto di questo gioco e che sia arrivato anche a essere candidato come Game of the Year ai The Game Awards: l'idea di mescolare le logiche del poker alla progressione da rogue non solo funziona molto bene, ma ha dalla sua dei colpi di genio che alimentano ulteriormente la voglia di continuare a giocare, manche dopo manche.

Costruire il proprio mazzo perfetto è davvero soddisfacente e il gioco sembra creato con in mente le console portatili

Così, in breve ci si ritrova ad accumulare ore e a divertirsi a costruire il proprio mazzo perfetto, tra carte con modificatori che moltiplicano i punteggi e altre che possono avere effetti sui semi e su come vengono conteggiati i punti che ci portano a superare la sfida imposta dai livelli.

Su macchine portatili come Steam Deck, complice anche il fatto che le partite si svolgano in pochi minuti prima di passare alla successiva, Balatro trova letteralmente il suo habitat naturale. L'unico rischio, posso testimoniare personalmente, è che si rischia di non staccarsene più, o di farci le ore piccole.