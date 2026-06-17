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Qualcomm testa 6 varianti dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro con supporto LPDDR6 e LPDDR5X

Una nuova indiscrezione rivela che Qualcomm starebbe testando 6 versioni dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ecco i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/06/2026
Snapdragon

Qualcomm starebbe preparando una strategia particolarmente ampia per il lancio del futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, il chipset destinato a rappresentare la fascia più alta della sua offerta mobile.

Secondo una recente indiscrezione condivisa da Reptalica su X e riportata da Wccftech, l'azienda avrebbe già messo a disposizione dei partner ben 6 sample differenti del nuovo SoC, consentendo ai produttori di scegliere tra diverse configurazioni hardware.

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell'anno insieme alla versione standard Snapdragon 8 Elite Gen 6. Entrambi i processori sono indicati come i primi chipset Qualcomm realizzati con processo produttivo a 2 nanometri.

I dettagli sui 6 sample di Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

I sei sample individuati condividono la stessa scheda di sviluppo, identificata dal codice MPSP2138B, e supportano sia le reti 5G sub-6GHz sia le reti mmWave. La differenza principale riguarda invece il tipo di memoria supportata. Tre varianti, contraddistinte dalla sigla "AC", utilizzano memoria LPDDR6, mentre le altre tre, identificate dalla sigla "BC", supportano memoria LPDDR5X.

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Le configurazioni individuate sono denominate 100-AC, 100-BC, 101-0-AC, 101-BC, 102-AC e 102-BC. Tutte mantengono le medesime caratteristiche di connettività, ma offrono differenti opzioni per quanto riguarda la memoria. Secondo il report, la versione più esclusiva dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro potrebbe inoltre essere abbinata a memoria UFS 5.0.

La strategia di Qualcomm con lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Pare, inoltre, che Qualcomm possa adottare una strategia simile a quella utilizzata da Apple, introducendo versioni selezionate o "binned" del chipset. In questo scenario alcune varianti dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro potrebbero operare con frequenze CPU e GPU inferiori rispetto ai modelli più performanti.

Fonte: Wccftech.com
Fonte: Wccftech.com

Tale scelta consentirebbe ai produttori di acquistare il processore a un costo inferiore, accettando in cambio una lieve riduzione delle prestazioni. Al momento nessuna di queste informazioni è stata confermata ufficialmente da Qualcomm. Rimaniamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda.

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