Qualcomm testa 6 varianti dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro con supporto LPDDR6 e LPDDR5X

Secondo una recente indiscrezione condivisa da Reptalica su X e riportata da Wccftech, l'azienda avrebbe già messo a disposizione dei partner ben 6 sample differenti del nuovo SoC , consentendo ai produttori di scegliere tra diverse configurazioni hardware.

I dettagli sui 6 sample di Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

I sei sample individuati condividono la stessa scheda di sviluppo, identificata dal codice MPSP2138B, e supportano sia le reti 5G sub-6GHz sia le reti mmWave. La differenza principale riguarda invece il tipo di memoria supportata. Tre varianti, contraddistinte dalla sigla "AC", utilizzano memoria LPDDR6, mentre le altre tre, identificate dalla sigla "BC", supportano memoria LPDDR5X.

Le configurazioni individuate sono denominate 100-AC, 100-BC, 101-0-AC, 101-BC, 102-AC e 102-BC. Tutte mantengono le medesime caratteristiche di connettività, ma offrono differenti opzioni per quanto riguarda la memoria. Secondo il report, la versione più esclusiva dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro potrebbe inoltre essere abbinata a memoria UFS 5.0.