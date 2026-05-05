Il controller Hori Split con design dedicato a Sonic è in promozione su Amazon: licenza ufficiale Nintendo

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione sul controller Split con design dedicato a Sonic compatibile con Switch e Switch OLED e con licenza ufficiale Nintendo: sconto attivo del 10% e costo finale di 54,01€. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Hori Split Pad Pro Sonic Edition è un controller pensato per migliorare l'esperienza di gioco in modalità portatile su Nintendo Switch e versione OLED. Con licenza ufficiale Nintendo, unisce praticità e prestazioni avanzate, offrendo sensazioni simili a quelle di un controller professionale anche lontano dalla TV.
Ulteriori dettagli
Il design ergonomico è uno dei suoi principali punti di forza: le impugnature più ampie rispetto ai Joy-Con tradizionali garantiscono una presa comoda anche durante sessioni di gioco prolungate. I grilletti posteriori aggiuntivi ampliano le possibilità di controllo, mentre la presenza della funzione turbo permette di eseguire azioni ripetute in modo rapido ed efficace, particolarmente utile in molti titoli d'azione.
Un altro elemento distintivo è il D-pad completo, ideale per giochi platform o retro, dove la precisione dei movimenti è fondamentale. Questo rende il controller adatto a diversi generi, migliorando la risposta rispetto ai controlli standard.
Dal punto di vista estetico, il controller si distingue per la grafica dedicata a Sonic e ai suoi amici, aggiungendo un tocco vivace e riconoscibile.