Il controller Hori Split con design dedicato a Sonic è in promozione su Amazon: licenza ufficiale Nintendo

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione sul controller Split con design dedicato a Sonic compatibile con Switch e Switch OLED e con licenza ufficiale Nintendo: sconto attivo del 10% e costo finale di 54,01€. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Hori Split Pad Pro Sonic Edition è un controller pensato per migliorare l'esperienza di gioco in modalità portatile su Nintendo Switch e versione OLED. Con licenza ufficiale Nintendo, unisce praticità e prestazioni avanzate, offrendo sensazioni simili a quelle di un controller professionale anche lontano dalla TV.