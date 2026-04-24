Instagram testa Instants: nuova app per foto effimere senza filtri, disponibile anche in Italia

Il progetto è stato confermato dalla società ed è già disponibile in test in alcuni Paesi, tra cui Italia e Spagna.

Meta ha creato una nuova app chiamata Instants : un'applicazione dedicata alla condivisione di immagini effimere. L'obiettivo è introdurre modalità di interazione più immediate e meno strutturate rispetto a quelle offerte da Instagram, in risposta a un utilizzo sempre più orientato a contenuti rapidi e informali.

Come funziona Instants

Instants consente di scattare e condividere fotografie con un solo tocco, senza possibilità di modifica. Le immagini, visibili una sola volta, restano disponibili per un massimo di 24 ore, mantenendo un carattere temporaneo simile ad altre piattaforme social.

Screenshot di Instants dal Google Play Store

A differenza dell'app principale, non è possibile caricare contenuti dalla galleria. Tutto deve essere realizzato in tempo reale tramite la fotocamera integrata. È consentito aggiungere testo, ma senza ulteriori strumenti di editing o filtri.

Il funzionamento richiama modelli già diffusi nel settore, come Snapchat, BeReal e Locket, che puntano su contenuti autentici e non elaborati. In questo caso, però, l'integrazione con l'ecosistema Instagram permette di condividere i contenuti con follower reciproci o con la lista "Amici più stretti".

Meta ha spiegato che Instants è in fase di sperimentazione con diverse varianti, disponibili sia come funzione interna a Instagram sia come app autonoma. L'azienda intende valutare le preferenze degli utenti prima di un eventuale lancio più ampio.

Mentre Instagram ha progressivamente cambiato natura, diventando una piattaforma più orientata a contenuti professionali, pubblicità e creator, Instants rappresenta un tentativo di recuperare una dimensione più personale e immediata della condivisione.

Non è però certo che il progetto riesca a imporsi. Alcune piattaforme basate su contenuti spontanei hanno già perso slancio negli ultimi anni, mentre molte funzionalità simili sono già presenti nelle Storie di Instagram. Questo potrebbe limitare l'interesse verso un'app separata.

Voi che cosa ne pensate? La state già provando oppure non vi interessa? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.