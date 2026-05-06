Blood West presenta il DLC Scavengers con un trailer e data di uscita

L'espansione sarà disponibile a partire dal 3 giugno e introduce un'omonima modalità roguelike infinita , in cui i giocatori dovranno cercare di resistere il più a lungo possibile. Il lancio è fissato al 3 giugno al prezzo di 4,99 dollari su PC, PlayStation e Xbox, mentre sarà disponibile senza costi aggiuntivi per chi acquisterà la Gold Edition di Blood West (rimpiazzerà l'attuale Dead Man's Edition).

Lo sparatutto in prima persona a tema selvaggio west Blood West tra pochi mesi si arricchirà di nuovi contenuti. New Blood Interactive e gli sviluppatori di Hyperstrange hanno presentato il DLC Scavengers .

Le novità di Scavengers

In questa modalità, invece di controllare un solo protagonista, i giocatori impersonano diversi scavenger in cerca di fortuna nelle Barren Lands. Ogni partita prevede contratti da completare, denaro da accumulare, equipaggiamento da acquistare e nuovi mercanti da sbloccare. La morte non rappresenta la fine: si riparte con un nuovo personaggio, ma con una metaprogessione che rende ogni tentativo utile e ricco di possibilità.

Le mappe principali, Canyon, Paludi e Montagne, tornano in versioni rimescolate, con nemici, bottini e perfino strutture modificate. Parte dei contenuti di Dead Man's Promise è inclusa anche per chi non possiede il DLC originale, seppur con alcune limitazioni. Il mondo di gioco è stato reso dinamico: nemici e loot cambiano a ogni visita, mentre creature più forti iniziano a comparire man mano che si completano contratti. La difficoltà cresce con i giorni di sopravvivenza e la luce demoniaca del sole impone di muoversi rapidamente, per evitare l'arrivo di un nuovo Spirito letale.

Sul fronte dei contenuti, Scavengers introduce 10 nuove armi, 6 artefatti fabbricabili, caccia al tesoro tramite mappe, enigmi, nuove mini‑location, eventi che trasformano aree note, 31 figurine collezionabili, 10 benedizioni, varianti inedite di nemici umani e mostri, trofei da parete e oltre 32 sfide.