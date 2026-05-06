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Blood West presenta il DLC Scavengers con un trailer e data di uscita

Scavengers è il nuovo DLC di Blood West che introduce una modalità roguelike infinita, mappe rimescolate, nuovi nemici e decine di attività inedite per espandere l'esperienza dello sparatutto dark western.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/05/2026
Due pistoleri in Blood West
Blood West
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Lo sparatutto in prima persona a tema selvaggio west Blood West tra pochi mesi si arricchirà di nuovi contenuti. New Blood Interactive e gli sviluppatori di Hyperstrange hanno presentato il DLC Scavengers.

L'espansione sarà disponibile a partire dal 3 giugno e introduce un'omonima modalità roguelike infinita, in cui i giocatori dovranno cercare di resistere il più a lungo possibile. Il lancio è fissato al 3 giugno al prezzo di 4,99 dollari su PC, PlayStation e Xbox, mentre sarà disponibile senza costi aggiuntivi per chi acquisterà la Gold Edition di Blood West (rimpiazzerà l'attuale Dead Man's Edition).

Le novità di Scavengers

In questa modalità, invece di controllare un solo protagonista, i giocatori impersonano diversi scavenger in cerca di fortuna nelle Barren Lands. Ogni partita prevede contratti da completare, denaro da accumulare, equipaggiamento da acquistare e nuovi mercanti da sbloccare. La morte non rappresenta la fine: si riparte con un nuovo personaggio, ma con una metaprogessione che rende ogni tentativo utile e ricco di possibilità.

Le mappe principali, Canyon, Paludi e Montagne, tornano in versioni rimescolate, con nemici, bottini e perfino strutture modificate. Parte dei contenuti di Dead Man's Promise è inclusa anche per chi non possiede il DLC originale, seppur con alcune limitazioni. Il mondo di gioco è stato reso dinamico: nemici e loot cambiano a ogni visita, mentre creature più forti iniziano a comparire man mano che si completano contratti. La difficoltà cresce con i giorni di sopravvivenza e la luce demoniaca del sole impone di muoversi rapidamente, per evitare l'arrivo di un nuovo Spirito letale.

Quando era gratuito su Epic Games Store, Blood West ha venduto il 200% in più su Steam Quando era gratuito su Epic Games Store, Blood West ha venduto il 200% in più su Steam

Sul fronte dei contenuti, Scavengers introduce 10 nuove armi, 6 artefatti fabbricabili, caccia al tesoro tramite mappe, enigmi, nuove mini‑location, eventi che trasformano aree note, 31 figurine collezionabili, 10 benedizioni, varianti inedite di nemici umani e mostri, trofei da parete e oltre 32 sfide.

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