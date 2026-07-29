Jumanji: Open World ha un trailer ufficiale ed è fuori di testa

Il trailer ufficiale di Jumanji: Open World rivela che il terzo film della saga con The Rock, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillian uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 25 dicembre, ma soprattutto che sarà un'avventura ancora più folle rispetto alle altre.

Sembra infatti che una leggerezza abbia consentito al mondo di Jumanji di riversarsi nella nostra realtà, con tutte le sue fragorose insidie e con i personaggi del videogioco che fa da portale verso il loro mondo: il Dr. Smolder Bravestone, Franklin Finbar, il professor Sheldon Oberon e Ruby Roundhouse.

Inizialmente privi di un controllo umano, i quattro eroi si ritrovano completamente spaesati in questa situazione, ma ben presto la formula di Jumanji rientra in azione e si verifica il trasferimento di coscienza che abbiamo visto fin dal primo film della serie.

Stavolta, tuttavia, a controllare Bravestone ci sarà la madre di Spencer e quest'ultimo vestirà i panni di Ruby Roundhouse, mentre il proprietario del diner Donatos sarà Finbar e il piccolo Mason sarà Oberon.